Tra i cantanti in gara per Sanremo Giovani 2024 c’è anche il giovanissimo Etra, in gara tra le nuove con proposte. Con la sua “Spazio (Tra le dita)”, il cantante spera di vincere il contest in modo tale da arrivare sul palco dell’Ariston e ottenere il privilegio di arrivare sulla vetta della musica italiana. Il cantante, originario di Trieste, ha raccontato a “Il piccolo”: “Ho aspettato questo momento per anni, ora è un’emozione incredibile. Nonostante le porte in faccia non ho mai mollato, l’ossessione batte il talento. Sono andato dritto per la mia strada e sono davvero contento, e orgoglioso perché ho fatto tutto con le mie forze”.

Etra, infatti, non ha alcun agente né manager alle sue spalle. L’artista, classe 1999, si chiama Alessio Pipan. Dopo aver studiato la batteria per anni, ha abbandonato lo strumento per cominciare a studiare canto. A 16 anni, ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi. Le sue prime esibizioni sono arrivate al liceo linguistico Petrarca mentre negli anni successivi, in coppia con un altro ragazzo, ha cominciato a esibirsi in bar e ristoranti, cantando anche sulle navi da crociera.

Etra a Sanremo Giovani con “Spazio (tra le dita)”: “Paura di essere dimenticati”

La canzone con la quale Etra è in gara a Sanremo Giovani è “Spazio (tra le dita)”, un brano pop elettronico con un sound molto particolare. Lui stessa l’ha definita una “ballata col piano”, con dei suoni elettronici inseriti all’interno. Il testo, scritto completamente da Etra, parla della paura di essere dimenticati dopo una relazione d’amore. Come è possibile passare dall’essere complementari al dimenticarsi completamente? È quello che si chiede il cantante. Con il brano con il quale ha partecipato a Sanremo Giovani, proverà a raggiungere il palco dell’Ariston: sarebbe, per il giovane cantante, un’emozione incredibile per il quale ha lavorato tutta la vita.