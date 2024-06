Aras Senol incontra la fidanzata Eylul Sahin all’Isola dei Famosi 2024/ “Ci sposiamo tra meno di un anno!”

La finale dell’Isola dei Famosi 2024 è ricca di gioie ma anche di fatiche per Aras Senol. Per l’attore di Terra Amara arriva il momento di riabbracciare, dopo oltre due mesi, la fidanzata Eylul Sahin. Per arrivare a questo atteso incontro, l’attore deve però superare una prova faticosa: arrivare a nuoto dalla sua isola a quella in cui si trova la fidanzata e con un tempo prestabilito.

Nonostante qualche intoppo con le pinne, Aras riesce nella missione ed è lì che incontra la sua fidanzata. In lacrime e al settimo cielo, i due si abbracciano e si baciano, poi, stuzzicato da Vladimir Luxuria, Aras parla di matrimonio e annuncia che manca davvero pochissimo alle nozze: “Manca poco meno di un anno, tra poco ci sposiamo!” annuncia in diretta all’Isola dei Famosi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Eylul Sahin, la fidanzata di Aras Senol

Da Terra Amara all’Isola dei Famosi 2024: non è stato uno spin-off dell’amato dezi turco, per Aras Senol è stata una vera esperienza di vita che lo ha formato e che non perde occasione per sottolinearlo. Siamo ormai alle battute finali e sicuramente, oltre ad auspicare la vittoria, non vedrà l’ora di riabbracciare la sua amata fidanzata Eylul Sahin.

Eylul Sahin – fidanzata di Aras Senol – si era già fatta conoscere dal pubblico italiano prima dell’esperienza dell’attore all’Isola dei Famosi 2024. Insieme erano infatti stati ospiti, alcune settimane fa, a Verissimo. “Mi piace molto cantare, sono ancora una musicista ma sto studiando per diventarlo”, aveva raccontato la giovane prima di aggiungere: “Se sono felice con lui? Davvero molto, sono emozionata… E’ molto divertente, mi fa sempre ridere ed è comprensivo. E’ come un migliore amico oltre ad essere il mio fidanzato, poi è bellissimo e carismatico!”.

Aras Senol, un fiume di lacrime dopo il videomessaggio della fidanzata Eylul Sahin

La scorsa settimana è stata la volta di un toccante messaggio d’amore per Aras Senol da parte della sua fidanzata Eylul Sahin. Il naufrago venne letteralmente travolto da un’ondata d’amore al punto da non riuscire nemmeno per un secondo a trattenere le lacrime; sia per la gioia di ascoltare la voce della sua amata, sia per la dolcezza delle parole udite. “Vorrei che tu mi facessi una promessa, di essere sempre positivo e di sorridere sempre… Non dimenticarti che quando tornerai come un campione ci sarà una grande famiglia ad accoglierti e realizzeremo tutti in nostri sogni, sono così innamorata di te… Ti amo tantissimo!”.

