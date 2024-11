Tutto su Fabio Cannone, il cavaliere di Uomini e donne

Fabio Cannone sempre più protagonista del trono over di Uomini e donne. Arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani e rimettersi in gioco dopo aver trascorso 40 anni accanto alla moglie in Canada, Fabio ha accettato il consiglio di amici e parenti di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi sia per provare a cercare una nuova compagna che per vivere nuove emozioni. L’incontro con Gemma Galgani gli sta così dando ciò che sta cercando anche se il rapporto comincia a scricchiolare per alcune richieste della dama di Torino.

Gemma, infatti, non ha mai nascosto di dare molta importanza al bacio e al contatto fisico. Ad oggi, tuttavia, il bacio vero non è ancora arrivato e la dama comincia ad essere stanca di semplici baci a stampo. Fabio l’ha esortata ad avere pazienza e a rispettare i suoi tempi ricevendo una risposta positiva da Gemma.

Fabio Cannone e la scelta per Gemma: cosa accade a Uomini e donne

Il rapporto tra Gemma Galgani e Fabio Cannone continua a non convincere Tina Cipollari che, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 18 novembre, mette in guardia il cavaliere spiegandogli che Gemma ha dei lati nascosti che lui ancora non conosce.. la bionda opinionista, così, decide di mostrare a Fabio chi sia la vera Gemma mandando in onda un filmato con le immagini di tutte le sfilate fatte da Gemma.

Nonostante i consigli di Tina, però, Fabio non cambia idea e spiega di essere sicuro della propria decisione e di voler andare avanti a conoscere Gemma che, per lui, si è iscritta ad una scuola di danza in modo da poter ballare meglio. Tra Fabio e Gemma, dunque, la conoscenza continua anche senza il bacio che Gemma Galgani desidera così tanto.

