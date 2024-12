Fabio Cannone, il ritorno in studio a Uomini e Donne

Fabio Cannone, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è arrivato in trasmissione per conoscere e corteggiare Gemma Galgani conquistando subito la fiducia non solo della dama, ma anche di Gianni Sperti e, soprattutto, di Tina Cipollari, torna in studio dopo quanto accaduto nella precedente puntata. Gemma che, appuntamento dopo appuntamento, si è legata sempre di più a Fabio al punto da avergli chiesto un maggiore contatto fisico, negli scorsi giorni, ha ricevuto una serie di segnalazioni su Fabio di cui ha parlato nello scorso appuntamento con il dating show di canale 5.

Chi è Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne: nuova delusione d'amore/ Scontro con Fabio in studio

Gemma, infatti, al centro dello studio, durante un confronto con Fabio che è stato accusato dalla dama di baciarla solo con le telecamere, ha svelato che, secondo alcuni messaggi ricevuti sui social, Fabio avrebbe un’altra donna in Spagna. Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, i due tornano a confrontarsi su tale argomento.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 dicembre 2024/ Il ritorno di Fabio in studio: la reazione di Gemma

Fabio Cannone, nuovo confronto con Gemma: cosa accade a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 dicembre 2024, Gemma Galgani torna al centro dello studio per parlare ancora di Fabio che, non volendo dare troppe spiegazioni sulla segnalazione, ha preferito lasciare la trasmissione. Dopo la scorsa puntata, Gemma ha raggiunto Fabio in camerino per confrontarsi. Tuttavia, tra i due, in camerino, non accade la riconciliazione e nella puntata odierna di Uomini e Donne, arriva un nuovo confronto.

A sorpresa, infatti, Fabio torna ufficialmente in trasmissione accomodandosi al centro dello studio per parlare con la dama di Torino. Fabio, contrariamente alla scorsa puntata, decide di fornire le spiegazioni sulla segnalazione ma Gemma appare molto fredda e per nulla fiduciosa. La Galgani, infatti, non dà una nuova possibilità a Fabio da cui, ammette di essere profondamente delusa.

Ida Platano e la nuova vita dopo Uomini e donne/ Nessun ritorno e l'ipotesi di un nuovo fidanzato