Fabio Rovazzi è prontissimo a co-condurre il Capodanno in musica di Canale 5, l’evento di Capodanno 2025 della prima rete Mediaset. Dalla splendida cornice di Piazza Duomo a Catania, Federica Panicucci e il cantante presenteranno alcuni grandi nomi della musica italiana che delizieranno il pubblico in attesa della mezzanotte. Un nuovo impegno televisivo per il coach di “Io Canto” che dopo aver conquistato le classifiche musicali si è lanciato in una carriera televisiva di successo. Intervistato da La Stampa, Fabio Rovazzi ha ricordato l’esperienza del 2018 quando ha affiancato Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani. ”

Fabio Rovazzi, nuova fidanzata?/ Da "Andiamo a comandare" alla polemica per il finto furto di "Maranza"

È stata un’esperienza incredibile. Appena ho finito la diretta mi sono detto: ‘Cavolo, che figata. Voglio rifarlo per lavoro” – ha detto Rovazzi che è tornato poi diverse volte in tv e non esclude affatto la possibilità di ritornarci ancora nel nuovo anno. “Si va avanti lentamente, per divertimento” ha detto.

Fabrizio Corona choc da Rovazzi/ “Gli influencer? Non esistono più. Nel 2025 venderò Dillinger..."

Fabio Rovazzi parla della nuova canzone “Maranza”

Dal grandissimo successo di “Andiamo a comandare” fino al nuovo singolo Maranza, Fabio Rovazzi è riuscito a farsi spazio nel districato mondo della musica conquistando dischi d’oro e platino. Proprio parlando del suo ultimo singolo ha sottolineato: “Maranza è un brano spensierato: prima a Milano esistevano i paninari, ora ci sono i maranza. Ho voluto giocarci senza accusare nessuno. Racconto un clima generale”. Il cantante ha poi parlato della città di Milano dove vive e che negli ultimi anni è sempre più scenario di violenze di ogni genere e tipo.

Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata?/ Dopo Karen Kokeshi, l'amore per Lucia Pizzuti?

“Il problema della sicurezza a Milano è un dato di fatto” – ha detto senza girarci troppo intorno invitando tutti ad una riflessione importante – “non possiamo attribuire ai giovani tutte le colpe del mondo. Probabilmente è un problema che attiene più ai piani alti ma non ho le competenze per aggiungere altro”. Infine il cantante ha parlato della fama e visibilità rivelando: “non mi piace stare al centro dell’attenzione”.