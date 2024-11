Oggi la vediamo primeggiare nel cast di Don Matteo 14 nei panni di Giulia, sorellastra di Don Massimo; ma chi è Federica Sabatini e da dove parte la sua splendida carriera tra cinema e tv? Classe 1992, inizia con la maggiore età a dedicarsi agli studi di recitazione prima di arrivare alle prime grandi occasioni per mettere in mostra il proprio talento. Parte proprio dalle fiction, prima con Un passo dal cielo e poi Provaci ancora Prof!, arriva poi la prima esperienza al cinema con Saremo Giovani e Bellissimi.

Il ruolo che ha forse reso evidente il talento di Federica Sabatini è quello nel cast di Suburra – La serie, apripista ad ulteriori ruoli di spicco tra tv e cinema. Arriviamo così a Don Matteo 14 dove l’attrice interpreta un personaggio cardine: Giulia, sorellastra di Don Massimo. L’arduo compito dal punto di vista della trama sarà quello di rappresentare un rapporto tagliente, spigoloso; ruggini alimentate da faccende del passato che pian piano emergeranno. Certo è che il personaggio di Don Matteo 14 rispecchia anche diversi aspetti che realmente appartengono a Federica Sabatini nel quotidiano come raccontato da lei stessa in un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni: “Anche io sono testarda e, come Giulia in Don Matteo 14, porto avanti le mie battaglie finchè non imparo la lezione. Però sono decisamente più timida e introversa…”

Teodoro Giambanco è il fidanzato di Federica Sabatini?

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Federica Sabatini? L’attrice di ‘Don Matteo 14’ è molto riservata a proposito di ciò che riguarda la sua vita sentimentale ma, essendo molto attiva sui social, qualche piccolo indizio può rimandare ad un possibile fidanzato. In rete si vocifera di una possibile frequentazione con un collega, Teodoro Giambanco. Alcuni scatti con l’attore sembrano particolarmente romantici, tanto da alimentare le voci di gossip secondo le quali sarebbe proprio lui il fidanzato di Federica Sabatini. L’attrice non ha però mai parlato apertamente della sua vita sentimentale e dunque non sussistono conferme o smentite a proposito della possibile liaison con Teodoro Giambanco.