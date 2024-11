Da alcune settimane è ripartita una delle fiction più longeve e amate di sempre: Don Matteo 14. Un nuovo capitolo con tante novità, non solo dal punto di vista della trama ma anche del cast. Una new entry di qualche settimana fa ha toccato il cuore dei fan: il giovane attore Francesco Baffo. La sua partecipazione è l’ennesimo esempio di come, determinate malattie e patologie, siano un limite che può essere abilmente azzerato con il valore delle passioni e dell’amore. Il giovane attore è affetto dalla sindrome di Down; ma la scena è tutta da dedicare al suo talento, alla tenerezza e alla simpatia già messe in mostra nel cast di Don Matteo 14.

Chiara Balistreri a Verissimo: "Il mio ex fidanzato è stato arrestato"/ "Tremavo e avevo la pelle d'oca"

E’ nel fiore degli anni Francesco Baffo; classe 2014, solo 10 anni di età. Eppure, il giovane attore pare abbia ben chiare le sue ambizioni e i propri sogni; la passione per la recitazione è forte, dominante e l’alchimia dimostrata con il mondo della tv e del set lasciano decisamente ben sperare. Certo è che già la partecipazione in Don Matteo 14 ha reso orgogliosi i suoi genitori Sabrina e Luca che, come riporta il Corriere dell’Umbria, sui social si erano espressi con parole d’amore nel giorno del suo debutto: “E’ il gran giorno, il tuo giorno. Ad maiora semper piccoletto dal sorriso contagioso. Con infinito amore, mamma e papà”. Una tenera didascalia a corredo di una serie di foto che ritraggono il figlio, Francesco Buffo, proprio verso il set di Don Matteo 14.

Enzo Paolo Turchi a Verissimo: "Temevo che Carmen Russo si stufasse di me"/ "Porto dentro dei traumi gravi"

Francesco Baffo, le parole d’orgoglio di Chiara Frontini, sindaca di Viterbo: “Storie di coraggio…”

Francesco Baffo ha riempito d’orgoglio anche la sua terra d’origine, Viterbo, come dimostrato dalla giornata a lui dedicata presso il palazzo dei Priori per conferirgli una meritata targa. Emblematiche le parole della sindaca Chiara Frontini: “Francesco e la famiglia sono un grande dono per la città, storie di coraggio come quelle dei suoi genitori sono il più grande insegnamento per tutta la comunità”.