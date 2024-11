Tutto su Francesco De Martino, il corteggiatore di Francesca Sorrentino

Francesco De Martino è uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino. Dopo aver dedicato particolarmente tempo e spazio a Gianmarco e Paolo, Francesca ha scelto di uscire anche con Francesco, laureato in Scienze infermieristiche e papà di una bambina. La tronista, dopo aver baciato Gianmarco, non ha gradito la non reazione di Francesco a cui ha confessato di non credere al suo interesse. Francesco, così, ha deciso di sorprenderla raggiungendola nella sua città e tra i due è scattato il bacio.

“Per me è tanto che hai fatto 150 km dopo il lavoro per me” ammette lei. Francesca che avrebbe dovuto fare un’esterna anche con Gianmarco, decide di annullarla sentendosi in colpa per il bacio dato a Francesco. In studio, così, Gianmarco non nasconde il proprio malcontento.

Gianmarco contro Francesco De Martino a Uomini e Donne

Gianmarco arriva in studio e non saluta nemmeno Francesca Sorrentino scatenando la reazione di Tina Cipollari che sottolinea il brutto fatto nei confronti della tronista. Secondo Tina, infatti, pur essendo arrabbiato con lei per il bacio dato a Francesco, avrebbe dovuto salutarla e poi esprimere il proprio dissenso. Gianmarco è un fiume in piena e non solo dà del “viscido” a Francesco ma ammette di essere profondamente deluso da Francesca per la decisione di annullare la scelta al punto da mettere in dubbio il suo percorso con lei.

Nella discussione interviene anche Paolo che ammette di aver avuto dubbi sulla conoscenza con Francesca ma di aver poi cambiato idea e di voler continuare a portare avanti il percorso. “Questa settimana ho pensato di eliminarti perché oltre ad essermi calato l’interesse, ora dopo questa storia che hai fatto… posso pensarci?” chiede lei e lui accetta. Francesca, poi, decide di ballare con Gianmarco.