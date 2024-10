Chissà se Furkan Palali si sarebbe mai aspettato che dal successo dovuto al suo ruolo d’attore sarebbe arrivato a partecipare a Ballando con le stelle 2024. L’attore turco è protagonista dell’attuale edizione del talent ma, almeno per il momento, la sua avventura non sta andando nel migliore dei modi. Emblematiche le frecciatine di qualche giorno fa a Domenica In di Alessandra Mussolini in riferimento al percorso di Furkan Palali: “Sei una tragedia, sembri un vigile urbano”.

Luca Barbareschi, chi sono i sei figli: "Non avranno la mia eredità"/ "Non sono un padre degenere ma..."

Una buona dose di critiche per Furkan Palali che, alcuni giorni prima, si era lamentato proprio della durezza della giuria di Ballando con le stelle 2024. Nel frattempo, complice anche la notorietà già conquistata con il suo ruolo di attore, c’è chi continua a cercare curiosità e aneddoti che riguardino la sua vita sentimentale e privata. E dunque, Furkan Palali ha una fidanzata?

Sonia Bruganelli "il mio fidanzato Angelo Madonia lo attaccano a causa mia"/ "Per Ballando abbiamo deciso…"

Furkan Palali, l’attore sogna una famiglia ma ad oggi risulta single

Il sex symbol turco non sembra volersi esporre in riferimento alla sua vita sentimentale ma, in alcuni accenni recenti, in maniera sibillina ha fatto comunque riferimento alla sua sfera sentimentale. “Desidero un figlio da quando ho recitato il ruolo di padre in una serie”, queste le parole di Furkan Palali a Verissimo alcune settimane fa. Una tenera confessione che dunque rimanda all’amore e dunque al sogno di avere una famiglia. Ma quindi, il concorrente di Ballando con le stelle 2024 ha una fidanzata?

Attualmente la risposta sembrerebbe negativa; Furkan Palali ha attualmente il cuore libero e nessuna fidanzata sembra circolare dietro le quinte di Ballando con le stelle 2024. Le ultime notizie sul fronte sentimentale tornano infatti indietro nel tempo alla rottura con Ezgi Eyuboglu; anche lei attrice ma con la quale il rapporto d’amore sembra ormai concluso da tempo.

Raoul Bova, chi sono i figli Alessandro Leon, Francesco, Luna e Alma?/ "Con loro ho sbagliato tanto"