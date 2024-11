Tutto su Gabriele, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Gabriele Padoan, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato nel parterre nella stagione attualmente in onda, dopo la morte della moglie, superato un periodo particolarmente difficile, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi. Arrivato nel parterre, Gabriele ha cominciato ad uscire con Sabrina, dama del parterre che, come Gabriele, ha vissuto un dolore enorme avendo perso prematuramente il compagno. Con Gabriele, Sabrina ha sentito nuovamente quelle emozioni che non provava più da tempo non trovando, però, un sentimento corrisposto.

Nonostante l’attrazione fisica, infatti, Gabriele ha capito di non provare lo stesso sentimento di Sabrina e, non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, ha deciso di mettere un punto alla frequentazione. Una decisione che ha fortemente deluso Sabrina che ha dovuto accettare cominciando a conoscere altre persone.

Gabriele, nuove uscite con Monica e Simona

Esattamente come Sabrina, anche Gabriele sta uscendo con altre dame del parterre. Dopo aver chiuso con Ilaria non condividendo gli stessi obiettivi di vita, Gabriele è uscito con Monica e Simona. “Serata molto carina, ci siamo conosciuti poco”, spiegano Gabriele e Monica che sono anche usciti una seconda volta.

Diversa, invece, la conoscenza con Simona. “Donna molto interessante, ma non è scattato l’interesse per approfondire”, spiega il cavaliere che decide di chiudere subito la frequentazione mentre Simona ammette che avrebbe preferito uscire un’altra volta prima di decidere se chiudere o meno la frequentazione. Gabriele, tuttavia, appare molto deciso e decide di chiudere subito. Maria De Filippi chiede, poi, un parere a Sabrina che spiega di non essere interessata aggiungendo che Gabriele è libero di conoscere e uscire con le donne per cui sente un interesse maggiore.

