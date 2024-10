Per diversi anni la sua voce ha annunciato i programmi più attesi; annunciatrice cardine di Italia 1 per ben un periodo ventennale e precisamente dal 1982 al 2002. Stiamo parlando di Gabriella Golia che, nella sua carriera, non si è certo fatta mancare altre esperienze nel mondo della tv in particolare come conduttrice. Dopo un periodo florido sul piccolo schermo ha però deciso di allontanarsi dalla luce dei riflettori: ma chi è Gabriella Golia e di cosa si occupa oggi?

Nel raccontare chi è Gabriella Golia è non si può non partire della sua carriera, già accennata in precedenza. Lei stessa, come riporta Fanpage, ha raccontato come nel corso della sua esperienza professionale abbia addirittura ‘rifiutato’ Silvio Berlusconi che cercava in qualità di editore di coinvolgerla in propri progetti professionali. “Non lo conosceva nessuno; era solo un imprenditore edile molto ambizioso, altro non si sapeva. Mi fece una corte professionale serrata. Io stavo con Rusconi, un editore importante, perchè avrei dovuto lasciarlo per andare con uno sconosciuto? E infatti non ci andai; lui, non potendo prendere me, prese la televisione”.

A dispetto di quel rifiuto professionale, Gabriella Golia ha comunque sottolineato la grande stima per Silvio Berlusconi. “Era un uomo affidabile, gentile, visionario. Se c’era un problema, lui lo risolveva”. Ma perchè l’ex annunciatrice ha lasciato la tv? Intervistata dal settimanale Diva e Donna ha spiegato: “ Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi. Se mi manca la tv? mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro; la tv è la tua linfa vitale, lavori per il pubblico”.

Sulla vita privata di Gabriella Golia – data la sua lontananza dal mondo dello spettacolo – non si hanno notizie particolarmente aggiornate. Sappiamo che dal 1991 è legata al chirurgo Marco Alloisio diventato suo marito dopo 12 anni di fidanzamento (nel 2003). Insieme hanno poi rafforzato l’unione con la nascita del figlio, Tommaso.