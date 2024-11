Tutto su Gemma Galgani: la dama non si arrende con Fabio Cannone

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di chiudere la frequentazione con Fabio Cannone, il cavaliere che, dopo aver vissuto anni in Canada, è tornato in Italia mettendosi nuovamente in gioco anche dal punto di vista sentimentale dopo aver vissuto 40 anni con la moglie. Superati i dubbi legati soprattutto alla lingua dal momento che il cavaliere non parla bene l’italiano, Gemma è sempre più presa da Fabio con cui esce da diverse settimane non nascondendo il proprio entusiasmo per tale frequentazione.

Pur essendo serena e felice, Gemma vorrebbe qualcosa in più dal rapporto con Fabio come un bacio che, però, il cavaliere le darà solo quando si sentirà realmente pronto. La Galgani ha così deciso di aspettare e rispettare i tempi del cavaliere nonostante abbia realmente voglia di portare il rapporto ad un livello più alto.

Gemma Galgani: cosa ha fatto per Fabio a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 18 novembre 2024, Gemma Galgani e Fabio tornano ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione. Nella conversazione tra la dama di Torino e il cavaliere s’intromette Tina Cipollari che decide di mostrare al cavaliere chi sia la vera Gemma mandando in onda un filmato con le immagini del passato in cui Gemma è la protagonista di sfilate sensuali.

In studio, inoltre, la Galgani svela di aver fatto un gesto per Fabio. Il cavaliere, infatti, ama molto ballare come ha già dimostrato in studio e per lui la dama ha scelto di iscriversi ad una scuola di ballo per poter danza con lui e divertirsi in pista. Un gesto che il cavaliere apprezza.

