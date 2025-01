Gianmarco Steri e la nuova esterna con Martina De Ioannon

Gianmarco Steri torna ad essere protagonista di Uomini e Donne nel corso della puntata del 17 gennaio 2025. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Martina De Ioannon che sta trascorrendo gli ultimi momenti con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. La tronista rivive le emozioni vissute in esterna con Gianmarco con cui ha trascorso dolci momenti sulla neve. I due, in un’atmosfera super romantica, si lasciano andare godendosi la neve e la montagna e scambiandosi anche un bacio.

Un bacio che, però, non cancella i dubbi nati sia nel corteggiatore che nella tronista nelle scorse puntate. Martina, infatti, ha spiegato di non fidarsi totalmente di Gianmarco e di non credere neanche nel bacio mentre Gianmarco non ha nascosto la possibilità di rispondere no qualora dovesse essere realmente la scelta.

Gianmarco Steri ammette di non essere innamorato di Martina De Ioannon

Ad un passo dalla scelta di Martina De Ioannon, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi decide di mettere alla prova sia Gianmarco che Ciro. Entrambi hanno sempre mostrato molto interesse nei confronti della tronista perdendo anche le staffe di fronte ad atteggiamenti non graditi. La conduttrice, così, decide di testare seriamente i sentimenti di Gianmarco e Ciro che accettano di rispondere alle varie domande.

Se Ciro ammette di essere innamorato di Martina, Gianmarco ammette esattamente il contrario. Gianmarco, infatti, spiega di non essere innamorato aggiungendo che in un contesto come quello di Uomini e Donne non ci si può innamorare veramente. Dichiarazioni che non condivide Gianni Sperti il quale fa notare come, proprio a Uomini e Donne, non solo sia nato l’amore, ma si siano formate anche tante coppie che hanno avuto dei figli e che stanno insieme ancora oggi.

