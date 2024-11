Gianmarco Steri, il ritorno a Uomini e Donne per Martina De Ioannon

Gianmarco Steri, dopo aver lasciato lo studio in seguito al bacio tra Martina De Ioannon e Ciro, è tornato ufficialmente in trasmissione. Dopo la scelta di Gianmarco di andare via, Martina aveva provato a fargli cambiare idea senza, tuttavia, riuscirci. Dopo aver pensato a lungo al suo percorso con Martina, Gianmarco ha deciso di tornare per provare a conquistare davvero il cuore della tronista. Tutto parte dall’esterna e dal confronto tra Ciro e Martina nel corso della puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2024.

“Nel nostro bacio tanto voluto ho realizzato quanto ci tengo. Sei stato un pensiero costante e se sono qui sono per te, per farti sentire corteggiata e farmi conoscere. Ti voglio bene”, dice Ciro in un audiomessaggio. Martina, però, annuncia di non voler più baciare per dare priorità alla costruzione di un rapporto solido. Ciro, poi, sposta la discussione sulla segnalazione di una pregressa conoscenza tra Martina e Gianmarco.

Il ritorno di Gianmarco a Uomini e Donne: la reazione di Martina e Ciro

Martina De Ioannon spiega la segnalazione su Gianmarco: “La mia migliore amica è andata a ballare in un locale dove stava Gianmarco. Roma è questa. Poi Gianmarco conosce uno dei fratelli di Martina, perché tre anni fa hanno fatto un torneo insieme”. Maria De Filippi annuncia così il ritorno in studio di Gianmarco Steri. “Sono rimasto male che tu non mi abbia portato in esterna. Il bacio lo metto in conto, ma poi vedo che tu esci con una persona nuova e allora quelle sensazioni di cui parli dove sono?”, spiega il corteggiatore mentre Martina ammette di provare una forte attrazione sia per lui che per Ciro.

“Parlo io. Non volevo tornare più, ma poi quando ti ho visto piangere ho capito diverse cose. E sono qui partendo da quel pianto…”, le parole di Gianmarco. “A me fa piacere che Gianmarco sia tornato. Secondo me stiamo facendo tutti un percorso e quindi è giusto che lei scelga chi ama. A me però non è piaciuto quello che hai fatto perché mi hai rovinato il momento del bacio”. replica Ciro mentre Gianmarco sostiene di essere tornato solo Martina che, oltre ai due, sta conoscendo anche un altro ragazzo, Francesco.