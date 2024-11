Giovanni De Rosa, chi è il tentatore che avrebbe avuto una liason con Federica Petagna prima del Grande Fratello 2024

L’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello 2024 ha portato a galla dei retroscena riguardanti Federica Petagna, che avrebbe avuto frequentazioni dopo Temptation Island 2024 con due ragazzi oltre lo stesso Tediosi. Una di queste sarebbe avvenuta proprio in concomitanza a quella con Stefano, e il ragazzo in questione sarebbe un altro tentatore: Giovanni De Rosa. Federica ha negato di aver avuto questi flirt, gesto di fronte al quale Giovanni ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti.

Stando a quanto rivelato in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Giovanni e Federica si sarebbero inizialmente sentiti tramite Whatsapp. Poi, capendo che da entrambe le parti c’era un interesse maggiore di una semplice amicizia, lui è volato da Madrid (dove vive) a Napoli per incontrarla. È così scattato il primo bacio e c’è stata una serata in discoteca finita di mattina.

Giovanni De Rosa: “Federica stava con Stefano e usciva al contempo con me”

Federica Petagna e Giovanni De Rosa, il giorno dopo, sono andati in barca insieme a Procida e anche lì non sono mancati baci appassionati, testimone Titti Scialò che, stando alle parole del tentatore, era in barca con loro. E Stefano Tediosi? “Quando eravamo a Napoli mi aveva detto che Stefano non lo sentiva più, – ha spiegato Giovanni – ma dopo un paio di giorni che ero tornato in Spagna mi aveva detto ‘sono confusa, se ci sarà un noi non sarà in questo momento, però tu per me sei importante‘, perché aveva iniziato a risentire Stefano.” Così ha concluso: “Ma questo, ovviamente, l’ho scoperto tanto dopo. Dopo ho scoperto che durante il periodo che usciva con me vedeva anche Stefano. Con me non è stata sincera, per questo ho deciso di parlare.”