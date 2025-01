Giulia Ottonello, chi è la cantante: da Amici ai musical teatrali

Ex vincitrice di Amici e talento versatile, tra canto, ballo, recitazione e doppiaggio, Giulia Ottonello sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1. Nata a Genova nel 1984, ha iniziato sin da giovanissima ad appassionarsi di danza e canto, approfondendo gli studi e le competenze, per poi concedersi nel 2002 la grande opportunità di sbarcare nel talent di Maria De Filippi; un lungo percorso che, alla fine, l’ha portata alla vittoria di Amici in quella che è stata la seconda edizione.

Oltre alla pubblicazione dei primi singoli e di un album in studio, I miei colori del 2012, si avvicina anche al mondo del teatro recitando per numerosi spettacoli e musical di grande successo. Il debutto arriva nel 2004 in Cantando sotto la pioggia, ma ha prestato la sua voce, tra gli altri, anche per Cats e Frankenstein Junior, sino al più recente Rocky – Il musical della stagione teatrale 2024-25, che la vede al fianco di Pierpaolo Pretelli, da poco diventato papà per la seconda volta.

Giulia Ottonello, dalla carriera alla vita privata: ha un fidanzato?

Non solo canto, ballo e teatro: Giulia Ottonello, nel corso della sua lunga e variegata carriera, si è anche avvicinata al mondo del cinema e del doppiaggio. Nel 2007, infatti, ha prestato la sua voce nella parte cantata a Giselle, protagonista del film Disney Come d’incanto, interpretando anche l’intera colonna sonora in italiano. Nel 2013, inoltre, debutta come attrice sul grande schermo quando viene selezionata da Paolo Ruffini, nel cast del film da lui diretto Fuga di cervelli.

Carriera e percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata? Giulia Ottonello ha un fidanzato? Le informazioni inerenti alla vita sentimentale della cantante sono pressoché inesistenti, complice una grande riservatezza che poco spazio ha lasciato a dichiarazioni pubbliche in tema di amore. Sappiamo solo che in passato è stata sposata: un matrimonio durato pochi anni, tra il 2011 e il 2014, ma non si conoscono dettagli sull’ex marito né tantomeno se al suo fianco al momento c’è un fidanzato oppure no.

