Giornalista e autrice per diverse testate di spicco; protagonista con i suoi commenti e giudizi, spesso taglienti ma anche carichi di acume, nel programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Stiamo parlando di Grazia Sambruna, impegnata nel mondo del giornalismo e che di recente, grazie proprio al talk sopracitato, ha attirato su di sé grande curiosità e stima da parte degli appassionati del piccolo schermo.

Ma chi è Grazia Sambruna? Oltre al graffio della sua penna in qualità di giornalista ma anche nei panni di opinionista, qualcosa in più lo apprendiamo grazie ad un’intervista rilasciata la scorsa estate per il portale Art & Glamour. “Sono iperattiva e una vita sempre uguale, senza stimoli, mi annoierebbe molto”, parava così Grazia Sambruna a proposito della bellezza del suo mestiere nonostante il tempo e la fatica richiesti. Chiaramente, occupandosi di critica televisiva, non mancano le angherie e i ‘contrasti’ con l’opinione del web. Come raccontato al magazine, in una circostanza in particolare tale aspetto ha raggiunto un livello assolutamente deplorevole. “Nel corso della penultima edizione di ‘Amici’ ho ricevuto persino minacce di morte per aver criticato un concorrente del talent”. La giornalista ha poi aggiunto: “Questo per me non è un lato ‘negativo’ del mestiere perchè mi rendo ben conto di essere la prima a criticare… Non posso diventare isterica se qualcuno non è d’accordo con me”.

Grazia Sambruna, la giornalista ha un compagno?

Ben poco possiamo raccontare in riferimento alla vita privata di Grazia Sambruna? Mettendo al centro il suo ruolo professionale, ha sempre evitato che la curiosità degli appassionati si avvicinasse alle circostanze che riguardano il suo quotidiano; non sappiamo dunque se nel cuore della giornalista ci sia un fidanzato o un compagno. Come giusto che sia, Grazia Sambruna sembra voler mantenere la sfera privata e la sfera professionale su due binari differenti a dispetto della notorietà acquisita nel tempo con la brillantezza della sua attività giornalistica.