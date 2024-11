Ilaria Volta: tutto sulla dama che lascia Uomini e Donne con Vincenzo

L’avventura di Ilaria Volta, una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne nella stagione attualmente in onda, finisce oggi, lunedì 18 novembre 2024. La dama, dopo aver avuto altre frequentazioni tra cui quella con Gabriele con cui ha chiuso di fronte all’impossibilità di poter avere una famiglia con lui, ha iniziato una frequentazione con Vincenzo la Scala con cui è subito scattato un feeling speciale. Trovandosi bene con Ilaria, Vincenzo ha anche chiuso la frequentazione con Barbara De Santi decidendo di conoscere a fondo la dama.

La scelta di frequentarsi assiduamente senza uscire con altre persone ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che invita entrambi a lasciare il programma avendo trovato ciò per cui hanno scritto alla trasmissione. Ilaria, però, non si sente ancora pronta e fa notare come la stessa richiesta non sia stata fatta per altre coppie che escono da diverso tempo senza conoscere altre persone.

Ilaria Volta e la scelta di lasciare Uomini e Donne con Vincenzo

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 novembre 2024, Ilaria Volta torna ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della sua frequentazione con Vincenzo La Scala. I due, infatti, stanno continuando ad uscire senza dare la possibilità ad altre persone di intromettersi nel loro rapporto. Di fronte a tale situazione, Tina ribadisce la propria volontà ovvero far andare via Ilaria e Vincenzo che considera, ormai, una coppia.

Dopo un lungo scontro in studio, Ilaria decide di lasciare la trasmissione con Vincenzo provando a conoscersi meglio nella vita quotidiana. La dama, così, saluta il pubblico e tutti gli altri protagonisti del programma e lascia lo studio con Fabio con la promessa di tornare qualora la storia non dovesse avere un epilogo da favola.

