Questa sera – 5 gennaio 2025 – Rai Uno propone un film iconico per la vigilia dell’Epifania: Mary Poppins, un vero e proprio must del cinema che a distanza di anni continua ad essere tra le pellicole più iconiche del settore. Spicca nel ruolo di protagonista Julie Andrews, tra l’altro alla sua prima partecipazione nel mondo del cinema; potremmo dunque definirlo un esordio più che fortunato oltre che tardivo dato che a differenza di altre sue colleghe che hanno scritto la storia del settore arriva sul set ‘solo’ a ventisette anni, appunto come attrice protagonista nei panni di Mary Poppins.

Ma chi è Julie Andrews, Mary Poppins nel film omonimo del 1964? Parliamo di una vera e propria leggenda del cinema, capace di conquistare lungo il corso della sua carriera i premi più prestigiosi oltre che ricoprire ruoli iconici in pellicole impresse nella storia del settore. Dal Premio Oscar ai cinque Golden Globe, passando per due Emmy e tre Grammy Awards; basterebbero tali riconoscimenti citati per testimoniare una carriera a tratti inimitabile e con pochi uguali nell’industria cinematografica.

Julie Andrews, la vita privata di ‘Mary Poppins’: il sodalizio con il marito Blake Edwards

Da Hollywood a Broadway, la stella di Mary Poppins ‘alias’ Julie Andrews brilla in entrambi i microcosmi più ambiti dell’industria cinematografica. I musical in particolare sono per decenni un baricentro imprescindibile, almeno figli al 1997: anno in cui a causa di una operazione alle corde vocali dall’esito sfortunato perse la possibilità di continuare a cantare con la sua voce impressa nel cuore degli appassionati. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Julie Andrews e con particolare riferimento al compianto marito Blake Edwards?

Il primo marito di Julie Andrews è Tony Walton; una liaison iniziata sul finire degli anni cinquanta e conclusa con la separazione poco meno di 10 anni dopo. Molto più longevo e viscerale il legame con il compianto marito Blake Edwards; nozze durate oltre quarant’anni e ‘spezzate’ unicamente dal passaggio a miglior vita del noto regista. Con lui l’attrice ha condiviso non solo la quotidianità ma anche la professione dato che, nel corso dei decenni, più volte ha recitato in pellicole dirette proprio dal marito.