Iconica è dire poco; non è da tutti entrare nel cuore degli appassionati pur interpretando il ruolo di ‘villain’, ovvero l’antagonista della trama. Stiamo parlando di Kimberlin Brown, attrice nei panni di Sheila Carter in Beautiful; un ruolo impresso nella storia della soap opera e che, salvo alcuni momenti di paura, è ancora oggi un personaggio cardine.

Ma chi è Kimberlin Brown oltre il personaggio di Sheila Carter in Beautiful? La sua carriera nel mondo della recitazione è particolarmente legata al ruolo ricoperto nella nota soap opera statunitense. Non molti sanno però che si tratta di una sorta di crossover: il medesimo ruolo era infatti già da lei interpretato in un’altra soap, ovvero ‘Febbre d’amore’. Interpretazione che le valse la candidatura a miglior attrice non protagonista.

Kimberlin Brown, una carriera ‘nel segno’ di Sheila Carter in Beautiful

Dopo aver interpretato il ruolo di Sheila Carter in Febbre d’amore tra il 1990 e il 1992, Kimberlin Brown proietta quel personaggio, praticamente con le medesime fattezze, in Beautiful diventando ad oggi tra i volti più riconoscibili e amati della soap opera. L’esordio risale al 1992 e a testimonianza della sua bravura vince per ben due volte i Soap Opera Digest Awards come miglior villain, precisamente nel ‘93 e ‘97.

La permanenza di Kimberlin Brown in Beautiful non è stata però sempre stabile; dal 2021 è nuovamente nel cast della soap opera sempre nei panni di Sheila Carter ma il primo ‘abbandono’ risale al 1998. Torna nel suo ruolo solo 4 anni dopo per poi lasciare nuovamente nel 2003 per interpretare il medesimo personaggio nuovamente in Febbre d’amore. Il grande ritorno risale al 2017, ma con ancora un’uscita di scena pochi mesi dopo.

