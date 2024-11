Chi è Kimono, sfidante di Chiamamifaro ad Amici 2024

Kimono è tra le protagoniste del pomeridiano di Amici 20214 in onda oggi, domenica 17 novembre. Il vero nome di Kimono è Sofia Tornambene ed è un nome conosciuto dagli amanti dei talent show avendo già partecipato alla tredicesima edizione di X Factor che ha poi vinto con il brano “A domani per sempre”, scritto a 14 anni e firmando un contratto discografico con la Sony. Nel 2020 esce il suo secondo singolo “Ruota Panoramica” e, successivamente, ha pubblicato il primo EP dal titolo “Dance Mania: Stereo Love” contenente i brani: “Aria”, “Bene Così”, “Eco”, “L’impossibile”, “My love”, “Weekend”, “Nell’Universo”). Nel 2023, invece, ha pubblicato il singolo “Tempesta”.

In passato ha anche partecipato a Sanremo Young e recentemente ha anche vinto la 15/a edizione di “New York canta”, il festival della musica italiana a New York. Oggi, invece, prova ad entrare nella scuola di Maria De Filippi.

Kimono sfida Chiamamifaro ad Amici 2024

Nella puntata del pomeridiano di Amici 2024 del 17 novembre 2024, Kimono prova a strappare la maglia a Chiamamifaro, allieva di Rudy Zerbi che, a sua volta, è entrata nella scuola dopo alcune settimane attraverso una sfida. Desiderosa di entrare nella scuola più famosa d’Italia, Kimono ha scelto di sfidare Chiamamifaro in una sfida giudicata da Carlo Di Francesco.

Entrambe le cantanti si esibiscono sulle note di un inedito. Kimono, in particolare, canta un brano dal titolo “In ostaggio” con cui, però, non riesce a convincere il giudice. Dopo aver ascoltato entrambe le esibizioni, infatti, Carlo Di Francesco assegna la vittoria ad Angelica Gori, vero nome di Chiamamifaro, che resta così nella scuola dove potrà continuare a studiare e ad esibirsi davanti al pubblico sperando anche di convincere Anna Pettinelli che ha espresso qualche perplessità sul suo talento. Si infrange, invece, il sogno di Sofia Tornambene che potrà riprovare in futuro ad entrare nella scuola.

