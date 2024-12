La donna spagnola della segnalazione su Fabio Cannone: cosa sta accadendo a Uomini e Donne

Una serie di mail ricevuta da Gemma Galgani cambia la situazione sentimentale della dama di Torino che, nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2024, non nasconde di essere amareggiata, ma anche arrabbiata perché non si aspettava una simile segnalazione. Gemma, infatti, dopo un battibecco con Tina Cipollari a causa di un completo intimo che le ha regalato la bionda opinionista, al centro dello studio, affronta subito l’argomento scottante riguardante Fabio Cannone.

Dopo aver aspettato l’arrivo in studio del cavaliere, Gemma affronta l’argomento in modo diretto senza tergiversare. La dama di Torino, così, senza giri di parole, svela di avere ricevuto delle mail che la mettono in guardia su Fabio che, a quanto pare, fuori da Uomini e Donne, avrebbe una donna nella propria vita.

La verità sulla donna spagnola oggetto della segnalazione su Fabio Cannone

Gemma Galgani, al centro dello studio di Uomini e Donne, racconta di aver ricevuto delle mail secondo le quali Fabio avrebbe una fidanzata in Spagna. Dopo aver ascoltato la versione di Gemma, Fabio spiega che un uomo non può stare senza donne aggiungendo di aver avuto diverse donne nella propria vita. Il cavaliere, inoltre, visibilmente infastidito dalla segnalazione e dall’atteggiamento della dama di Torino con cui ha iniziato una frequentazione da diverse settimane, non fornisce alcuna spiegazione dettagliata.

Il cavaliere, infatti, non gradisce intromissioni nella propria vita privata decidendo, così, di mettere un punto alla frequentazione con Gemma piuttosto che svelare se ci sia o meno la donna spagnola della segnalazione. Non ci sono, dunque, dettagli su chi sia la donna che, stando alla segnalazione ricevuta da Gemma, sarebbe la fidanzata del cavaliere. Una reazione inaspettata quella di Fabio che nessuno in studio si aspettava, in primi Gemma.