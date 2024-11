Tommaso Marini è tra gli assoluti protagonisti di Ballando con le stelle 2024; un’esperienza fino ad ora particolarmente positiva che ha decisamente sorpreso pubblico e colleghi. Già note le sue imprese sportive ma, con la partecipazione nel talent di Milly Carlucci, era inevitabile che l’attenzione si soffermasse anche sulle curiosità riguardanti la sua vita sentimentale. Ricorrente è forse un interrogativo in particolare per gli appassionati di cronaca rosa: chi è la fidanzata di Tommaso Marini?

Dovranno rassegnarsi – almeno per ora – i ‘cacciatori’ di scoop di gossip: nessuna traccia della fidanzata di Tommaso Marini, ammesso che il cuore del concorrente di Ballando con le stelle 2024 sia attualmente impegnato. Lo schermidore è sempre stato fumoso in riferimento alla vita sentimentale; glissando le domande sul tema ma concentrandosi al contempo, in rare occasioni, su alcune esperienze non proprio positive proprio in ambito amoroso.

Tommaso Marini e le delusioni in amore: “Ho ricevuto tante delusioni…”

“Io dall’amore ho solo ricevuto delusioni, non le ho mai date però. Sono una persona che si affeziona molto facilmente e mi piace l’idea che qualcuno si affezioni a me”. Queste le parole di Tommaso Marini proprio nelle scorse puntate di Ballando con le stelle 2024; considerazioni che sembrano escludere la presenza di una fidanzata nella sua attualità. “Io mi rendo conto di dare tanto alle persone ma inevitabilmente io mi aspetto qualcosa dall’altra persona e questo non succede quasi mai”. Il discorso di Tommaso Marini si è poi ampliato, ricollegandosi alla percezione delle persone: “…Ho una scarsa considerazione delle persone ma solo per la paura di stare male non perchè mi sento chissà chi”.