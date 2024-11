Tommaso Marini è forse tra le sorprese più impreviste e al contempo convincenti dell’attuale stagione di Ballando con le stelle 2024: lo schermidore viaggia con un ruolino di marcia non da poco e anche il pensiero dei giudici sembra condito sempre da maggiore apprezzamenti per le sue performance. Eppure – come riporta Oggi – lo sportivo non si aspettava che il percorso nel talent sarebbe stato così ostico. “Magari ballassi come tiro di fioretto; frequento discoteche, ma quello è un modo di ballare differente; pensavo che fosse più semplice, una pausa di riposo dalla scherma, invece è un impegno tosto”.

Tommaso Marini si è espresso anche sull’idea generale del cimentarsi con la danza a Ballando con le stelle 2024. Un modo per mostrare un lato di sé che lui stesso era curioso di scoprire oltre che pretesto per provare ad uscire dalla consueta ‘comfort zone’. “Il ballo? E’ un modo per capire se mi trovo bene in un ambiente diverso dal mio, ti mette in uno stato di vulnerabilità che ti porta a riflettere. Non avevo mai ballato a questo livello e temevo di fare brutta figura; ma ho voluto ugualmente mettermi in gioco”.

Tommaso Marini: “Ancora non ho incontrato l’amore della mia vita…”

Nell’ultimo appuntamento con Ballando con le stelle 2024 sono emerse le prime scaramucce tra la giuria e Tommaso Marini, in particolare a confronto con le idee di Selvaggia Lucarelli. “Non punto a litigare, ho appena iniziato con la tv, non posso finire nel ‘trash’. Cercherò di stare sulle mie: quello è il suo lavoro e io l’ho sempre stimata per la sua intelligenza”. Sul concetto di ‘macho’ espresso dalla giornalista – come riporta Oggi – lo schermidore ha commentato: “Ho detto che certi discorsi ci riportano indietro di 60 anni e all’idea del ‘macho’ che per essere tale deve mostrare i muscoli. Poi ha corretto il tiro dicendo che non intendeva quello ma io comunque non cambio”.

Al Corriere, Tommaso Marini ha anche spiegato ulteriormente le sue scelte di stile come ad esempio l’utilizzo dello smalto per le unghie. “Uso lo smalto per proteggere le unghie, come fanno altri”. Invece – riporta Oggi – sul fronte sentimentale: “In realtà mi piacerebbe molto dire che sono fidanzato, ma non lo so. Non mi nascondo, semplicemente non ho mai trovato l’amore. Quando lo incontrerò sarò felice di annunciarlo”.