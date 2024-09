Filippo Scarafia fidanzata, chi è la compagna di vita dell’attore

Tra i volti che vedremo ospiti oggi martedì 10 settembre 2024 a La volta buona di Caterina Balivo troveremo anche Filippo Scarafia, attore noto e apprezzato per essere nel cast de Il paradiso delle signore con il ruolo di Roberto Landi, uno dei personaggi più importanti della nota soap di Rai1. Riguardo alla fidanzata di Filippo Scarafia, però, i fan si sono spesso incuriositi e proprio in una vecchia intervista concessa a La volta buona, Filippo Scarafia si era espresso così, svelando qualche dettaglio e retroscena: “Sono fidanzato da un po’, però, non puoi mettere fretta all’amore, io ero molto turbolento, agitato, la mia ragazza usciva da una relazione piuttosto lunga, ci piacevamo ma non è stato colpo di fulmine fin dall’inizio, ci abbiamo messo un po’, sapevamo che poteva funzionare” ha raccontato Filippo Scarafia sulla fidanzata.

Raffaella Fico: “Mario Balotelli? Oggi siamo come fratelli”/ “Mi chiede consigli sulle sue fidanzate…”

Un rapporto che dunque già in principio lasciava presagire un esito felice e che si è poi rivelato realmente tale per Filippo Scarafia e la fidanzata, una storia che va avanti ormai da oltre sette anni, dopo che la ragazza era tornata single in seguito a una storia d’amore finita male, ed è lì che l’attore de Il paradiso delle signore ha deciso di intraprendere la conoscenza, approfondendola fino a farla diventare poi qualcosa di più.

Pia, chi è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli/ "Da piccola ha fatto i conti con il bullismo"

Filippo Scarafia e la fidanzata: “E’ una donna molto riservata”

Sempre nel corso di una passata intervista a La volta buona di Caterina Balivo, risalente alla prima edizione del programma, Filippo Scarafia ha rivelato altri dettagli riguardo alla fidanzata, il cui nome però resta avvolto nel mistero: “Lei è riservatissima, anche con me, se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che non bisogna mai mettere fretta all’amore” ha detto il volto de Il paradiso delle signore.

Vedremo se oggi l’occasione sarà buona per vedere Filippo Scarafia tornare a parlare della fidanzata a La volta buona, nel corso dell’intervista su Rai1.

Genitori Raffaella Fico, chi sono Alfonso e Antonietta/ “Purtroppo non li ho più, è un vuoto enorme…”