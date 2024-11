Chi è La Talpa 2024: Lucilla Agosti resta la principale sospettata

La terza puntata de La talpa 2024 è pronta a regalare nuovi indizi ai telespettatori per individuare la spia che, in ogni appuntamento, prova a sabotare tutte le prove. Inizialmente, un tatuaggio ha scatenato sospetti su Elisa Di Francisca, ma l’ultimo indizio ha cambiato tutto. Una telefonata anonima, con una frase mostrata in una clip di La Talpa Detection su Mediaset Infinity, recitava: “La Talpa vi propone un armistizio”. Proprio la parola “armistizio” rappresenterebbe un indizio chiaro per identificare l’identità della talpa.

La parola armistizio, in particolare, ha spinto i fan più attenti del reality show ad associarlo a Lucilla Agosti, conduttrice radiofonica di R101, che sul sito ufficiale della radio si descrive così: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi”. Un dettaglio importante che spinge il pubblico a credere che possa essere realmente lei la talpa.

Chi è La Talpa 2024: chi sono tutti i sospettati

La parola armistizio, però, scatena altri sospetti intorno agli altri concorrenti che potrebbero ricoprire il ruolo di spia all’interno del cast. Oltre a Lucilla Agosti, infatti, la parola armistizio scatena sospetti anche intorno ad Alessandro Egger e Orian Ichaki: il primo perché è originario di Belgrado, città dell’armistizio del 1918, mentre la parola armistizio potrebbe fare riferimento a Ichaki per il suo passato militare in Israele.

Per il momento, tuttavia, non c’è nessuna prova ufficiale su chi sia effettivamente la talpa 2024. Ad oggi si tratta di semplici indizi che, però, sommati, potrebbero rivelare effettivamente l’identità della spia. Nel corso della terza puntata in onda questa sera, dunque, nuovi indizi saranno svelati e potrebbero confermare quelli che sono i sospetti o ribaltare totalmente la situazione.

