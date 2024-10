Chi era Lalla Francia, vocal coach di Amici 2024 morta a 69 anni

Un grave lutto ha colpito la scuola di Amici 2024: Lalla Francia, nota vocal coach del talent di Canale 5, è morta all’età di 69 anni. A comunicarlo è stata Alessandra Celentano, storica professoressa del programma, con un post pubblicato su Instagram: una foto con vari elementi del team di Amici, tra i quali anche la stessa Lalla. “Sei stata speciale, per tutti noi. Ti vogliamo bene”, ha poi scritto a corredo dello scatto la maestra.

Lalla Francia, il cui come completo è in realtà Anna Paola Francia, è stata una professionista della musica. Negli anni ha collezionato collaborazioni molto importanti con tanti artisti italiani, grazie anche alla sua voce al contempo potente e versatile. È nata a Terni nel 1955, e ha iniziato la sua carriera come corista, collaborando con artisti del calibro di Domenico Modugno, Francesco De Gregori e Mina.

Lalla Francia: dalle importanti collaborazioni all’insegnamento musicale

Oltre alle importanti collaborazioni, Lalla Francia annovera nel suo curriculum anche l’aver inciso numerose colonne sonore, tra cui quella del film Disney “Hercules”, dove ha interpretato una delle Muse. Inoltre, è stata protagonista di numerosi jingle pubblicitari e ha lavorato come speaker radiofonica. Se la sua attività di cantante è, insomma, ricca di successi, anche quella accademica non è da meno.

Lalla Francia è stata una docente molto apprezzata: dal 2009 è diventata direttrice dell’Accademia09 di Milano, dove ha cercato di trasmettere la sua passione per la musica alle nuove generazioni. Così ha fatto anche ad Amici di Maria De Filippi: per anni è stata una delle vocal coach di punta del talent dedicato ai giovanissimi.

