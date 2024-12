Laura Efrikian, chi è e carriera: da annunciatrice ad attrice televisiva

Attrice e storica annunciatrice televisiva, Laura Efrikian vanta una lunga carriera in televisione tra programmi e celebri sceneggiati del piccolo schermo. Nata a Treviso nel 1940, il debutto televisivo è come annunciatrice Rai presso la sede di Milano, sebbene la sua iniziale vocazione fosse quella per la recitazione, avendo studiato presso il Piccolo Teatro di Milano. La sua prima importante apparizione televisiva avviene nel 1962, quando assieme a Vicky Ludovisi affianca Renato Tagliani alla conduzione del Festival di Sanremo.

Laura Efrikian ha un compagno?/ Vita privata dell'ex moglie di Gianni Morandi: "Sono da sola da tanti anni"

Per quanto riguarda la sua esperienza da attrice, i più celebri sceneggiati televisivi cui ha preso parte sono La cittadella e David Copperfield, entrambi diretti da Anton Giulio Majano. Ha inoltre recitate nella serie Don Luca nei primi anni 2000, nella soap Ricominciare e nel telefilm Il morso del serpente del 2001. Oltre alla carriera professionale, Laura Efrikian ha vissuto nel suo privato un’importante storia d’amore con Gianni Morandi: la coppia si è sposata nel 1966 e ha divorziato nel 1979, di mezzo la nascita dei due figli Marianna e Marco, oltre alla primogenita Serena morta prematura.

Laura Efrikian, chi è l'ex moglie di Gianni Morandi/ "Lui era troppo assorbito dal lavoro"

Marianna e Marco Morandi, chi sono i figli di Laura Efrikian avuti da Gianni Morandi

Ma chi sono Marianna e Marco Morandi, figli di Laura Efrikian e Gianni Morandi? Classe 1969, Marianna è un’attrice sebbene abbia debuttato da bambina come cantante, incidendo nel 1976 assieme al padre la canzone Sei forte papà. Dopo essersi diplomata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, ha debuttato come attrice teatrale spostandosi successivamente nell’universo delle miniserie televisive e recitando in La forza dell’amore e Un anno a primavera.

Marco Morandi, classe 1974, è anch’egli un cantante e attore. Dopo aver studiato violino per 10 anni da giovanissimo, fonda la band Percentonetto con cui partecipa a Sanremo Giovani nel 1997 e successivamente alla serate finali di Sanremo ’98; il cantante è poi tornato in gara nel 2002 con il brano Che ne so. Inoltre, Marco ha anche avuto qualche sporadica esperienza da attore, recitando per esempio nel film di Cristina Comencini Liberate i pesci del 2001.

Laura Efrikian e Anna Dan, chi sono l'ex e la moglie di Gianni Morandi?/ "La sposerei altre 100 volte"