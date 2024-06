Chi è l’avversaria Italia ottavi Europei 2024? Ipotesi Svizzera/ Obiettivo secondo posto per gli azzurri

AVVERSARIA ITALIA OTTAVI EUROPEI 2024

L’Italia è pronta ad affrontare l’ultima gara dei gironi degli Europei 2024, contro la Croazia: sarà proprio questa che deciderà l’avversaria della Nazionale di Luciano Spalletti, che punta agli ottavi. Per gli azzurri ci sono due strade: la più sicura è quella della vittoria e dunque della qualificazione al secondo posto mentre la seconda è quella della qualificazione tra le migliori terze. Perdendo, infatti, la Nazionale si qualificherebbe terza e dunque dovrebbe sperare di essere tra le migliori per passare il turno: un’eventualità che Spalletti e tutto il team azzurro non vogliono neppure prendere in considerazione, considerata la posta in palio.

Nel caso in cui l’Italia dovesse arrivare seconda nel girone, alle spalle della Spagna, si qualificherebbe agli ottavi senza dover sperare di risultare tra le migliori terze; se così fosse, è già stabilito chi sarebbe la sua avversaria, ovvero la Svizzera. La Nazionale elvetica, infatti, ha pareggiato nell’ultimo match del girone contro la Germania: dopo il gol di Ndoye, Fullkrug è riuscito ad agguantare il pari solamente al 92′, permettendo così a Nagelsmann di agguantare il primo posto. Nel caso in cui la Svizzera avesse vinto contro i tedeschi, sarebbe stata proprio la Germania l’avversaria (eventuale) dell’Italia agli ottavi.

ITALIA AGLI OTTAVI? L’AVVERSARIA SAREBBE LA SVIZZERA

Se l’Italia centrasse la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2024, sarebbe già certa della sua avversaria, ovvero la Svizzera: possiamo dirlo senza timore di smentita, se secondo posto sarà, il gol di Fullkrug ha tolto le castagne dal fuoco perchè è vero che questa nazionale potrebbe sempre esaltarsi contro le big (in passato è successo) e contro la Germania la tradizione è favorevole, ma certamente – e anche per quanto visto contro la Spagna – la Svizzera rappresenta un’avversaria più abbordabile rispetto ai tedeschi, poi è chiaro che sul campo può succedere di tutto.

Prima di pensare però all’avversaria agli ottavi degli Europei 2024, l’Italia dovrà pensare a qualificarsi al turno successivo: gli uomini di Spalletti puntano al secondo posto, il massimo a cui possono ambire dopo la sconfitta contro la Spagna del 20 giugno. Dal canto suo, la Svizzera, ha sperato fino al 92′ di qualificarsi come prima nel girone, evitando così l’Italia: un obiettivo sfumato solamente nei minuti finali a causa del gol di Fullkrug. Italia e Svizzera si sono già sfidate nello scorso Europeo: era la seconda giornata della fase a gironi e gli azzurri, guidati da Mancini, vinsero 3-0 con i gol di Locatelli e la rete di Immobile.











