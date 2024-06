Pagelle Italia Spagna/ I voti del primo tempo (Europei 2024, oggi 20 giugno)

PAGELLE ITALIA SPAGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO (EUROPEI 2024)

Eccoci all’appuntamento con le pagelle di Italia Spagna: andremo a vedere in queste poche righe i voti del primo tempo nella partita della Veltins Arena di Gelsenkirche, valida per la seconda giornata nel girone B agli Europei 2024. Sia Luciano Spalletti che Luis De La Fuente confermano gli undici dell’esordio: forti delle vittorie di cinque giorni fa, le due nazionali si presentano senza sorprese. Italia come sempre affidata al fosforo di Jorginho e alle incursioni di Federico Chiesa, Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini a supporto di Gianluca Scamacca, mentre per la difesa si scelgono ancora una volta due centrali mancini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, abili soprattutto a impostare la manovra e uscire palla al piede così da “pulire” il possesso.

La Spagna dal canto suo conferma le scelte giovani nel tridente, affiancando ad Alvaro Morata la freschezza di Lamine Yamal e Nico Williams già protagonisti nel 3-0 del primo match; Rodri sta bene dopo qualche acciacco accusato all’esordio contro la Croazia ed è chiaramente imprescindibile per De La Fuente, l’unica modifica rispetto alla Croazia è Aymeric Laporte che, recuperato, viene mandato subito in campo al posto di Nacho, e dunque va a comporre la coppia centrale di difesa con Robin Le Normand, quella che tra l’altro era considerata potenzialmente titolare. Ora andiamo a valutare in maniera più approfondita le pagelle di Spagna Italia con i voti del primo tempo.











