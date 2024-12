Margherita Aiello, la dama di Uomini e Donne: quanti anni ha e che lavoro fa

Una delle dame protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stata sicuramente Margherita Aiello. Nello studio di Canale 5 è stata corteggiata da vari uomini e ha iniziato a frequentarne alcuni. Ha fatto discutere la conoscenza avviata con Mario Cusitore, caratterizzata da molti scontri e anche lacrime in studio, e conclusasi poi con un nulla di fatto per la dama, che continua oggi a cercare l’amore nello studio del dating show.

Ma chi è Margherita Aiello? Partendo dalla sua età, la donna non ha reso nota questa informazione ma è probabile che la dama di Uomini e Donne abbia meno di 40 anni. Sappiamo inoltre che vive tra Milano e Catania ed attualmente impegnata negli studi universitari per la laurea Magistrale in Nutrizione Umana. È già laureata in Scienze dell’Alimentazione e lavora come analista in un laboratorio Chimico.

Il grande amore di Margherita Aiello

Margherita Aiello è anche molto seguita sui social, dove è d’altronde molto attiva. Su Instagram (qui trovate il suo profilo), in particolare, la dama del trono Over di Uomini e Donne conta quasi 37mila follower, con i quali condivide scatti della sua vita privata e dei suoi viaggi. È da queste foto che appare chiaro il suo amore per il mare e per le spiagge, anche se l’amore più grande della sua vita, come le stessa scrive in un post pubblicato su Instagram, è sua figlia. Margherita è infatti una mamma single, e proprio a Uomini e Donne cerca l’uomo che possa diventare quello della sua vita, il suo “per sempre”.