Margherita Aiello, chi è la dama di Uomini e Donne? Mario Cusitore decide di chiudere perché…

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 30 ottobre 2024 ampio spazio ha avuto il Trono Over. Al centro dello studio si è posizionato Mario Cusitore per parlare della sua conoscenza con le due dame Morena Farfante e Margherita Aiello, chi è la dama di Uomini e Donne? La donna sta conoscendo il cavaliere ma l’uomo anche nella scorsa puntata ha dimostrato non poche perplessità sulla donna.

Nel dettaglio a Mario Cusitore non sono piaciuti alcuni atteggiamenti di Margherita Aiello. Durante un’esterna i due hanno partecipato ad una serata in cui erano presenti molti volti noti tra cui Valeria Marini, il cavaliere non ha gradito il modo in cui la donna si è presentata, dicendo di far parte del mondo dello spettacolo. E non è tutto perché nella puntata di oggi Mario Cusitore ha deciso di chiudere per divergenze caratteriali dopo esserci andato al letto.

Chi è Margherita Aiello di Uomini e Donne, dama di Mario Cusitore? Su di lei si conoscono poche informazioni. Non si sa bene quale sia la sua età precisa ma si sa che è un’analista di laboratorio chimico ed ha conseguito una Laurea in Scienze dell’alimentazione. Vive tra Milano e Catania ed attualmente sta conseguendo la laurea Magistrale in Nutrizione Umana.