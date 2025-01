Tutto su Mary Chiaro, la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne

Mary Chiaro ha 24 anni ed è una corteggiatrice di Michele Longobardi, tronista di Uomini e Donne. Mary si è fatta notare subito sia per l’indiscutibile bellezza che per il carattere forte grazie al quale ha espresso sempre le proprie opinioni sul percorso di Michele. Nonostante ci abbia provato, tuttavia, Michele è andato più avanti con Veronica e Amal al punto da decidere di eliminarla. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio, durante il momento dedicato al proprio trono, Michele annuncia l’intenzione di voler eliminare Mary scatenando la reazione della ragazza che non condivide il suo modo di fare.

Dopo aver visto l’esterna e il bacio tra Michele e Veronica, Mary chiede spiegazioni e rassicurazioni. Il tronista, però, ammette di voler continuare solo con Amal e Veronica. “Cambi idea dal giorno alla notte”, dice la corteggiatrice con cui parte un botta e risposta.

La frecciatina di Mary a Michele Longobardi: bomba sul trono di Uomini e Donne

Mary non nasconde di essere infastidita dall’atteggiamento di Michele Longobardi che le ha mandato anche un messaggio per dimostrarle il proprio interesse. “Io oggi non volevo venire e avresti potuto evitare di farmi venie”, spiega la corteggiatrice che, poi, prima di lasciare la trasmissione lancia una frecciatina al tronista destinata a far scoppiare la bomba sul trono di Michele con la scoperta delle chat.

“C’è qualcosa sotto, però sono troppo una brava persona per parlare… Lui è stato bugiardo… Io sto condannando le tue azioni e sai bene quello che hai fatto…“, dice Mary prima di lasciare lo studio e lanciando l’amo alla redazione che, con una serie di indagini, scoprirò i profili fake con cui Michele chattava con le ragazze.

