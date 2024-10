Dedicare la propria vita alle passioni e renderle il proprio baricentro professionale non è un obiettivo scontato, altrettanto riuscire a dimostrarsi rivoluzionari come pochi nel settore di riferimento. Entrambe le ambizioni sono state ampiamente raggiunte da Giovanni Minoli; tra giornalismo, tv e radio è da considerare tra le personalità più lungimiranti, incisive e per l’appunto rivoluzionarie. E come spesso si dice, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Sua moglie Matilde Bernabei vanta una carriera altrettanto luminosa; anche lei giornalista, produttrice televisiva ma anche dirigente di spicco.

Su Giovanni Minoli sarebbero innumerevoli le tappe da raccontare, ma chi è Matilde Bernabei, moglie del giornalista? Come anticipato, parliamo anche nel suo caso di una personalità influente nel mondo della produzione televisiva come dimostrato del ruolo di co-fondatrice e presidente onoraria della Lux Vide s.p.a, società che da anni produce alcune delle fiction più note in ambito internazionale.

Giovanni Minoli e sua moglie Matilde Bernabei, il giornalista: “Quando nostra figlia Giulia si è sposata…”

Ma piuttosto che soffermarci sulla carriera, sui meriti professionali, scopriamo qualcosa di più sul grande amore che lega Giovanni Minoli e sua moglie Matilde Bernabei: sposati dal 1974, festeggiano quest’anno ben 50 anni di matrimonio impreziositi nel tempo dalla nascita della loro prima figlia e unica figlia, Giulia. “Io so che mi sono messo con Matilde perchè sono stato rapito dalla sua anima e avevo bisogno della sua anima per vivere” – raccontava Giovanni Minoli al Corriere della Sera – “Non sono mai riuscito a togliermela di dosso, neanche quando ci ho provato; era il senso e la linfa della mia vita”.

Un ruolo fondamentale nel matrimonio tra Giovanni Minoli e sua moglie Matilde Bernabei è da attribuire proprio alla figlia, Giulia, come raccontato dal giornalista: “Quando nostra figlia Giulia si è sposata sono andato a vivere per un po’ in via Monserrato… Abbiamo scoperto che vivere in due case vicine è il modo sicuro per mantenere un rapporto”. E ancora: “Nostra figlia Giulia ha avuto un ruolo fondamentale: nei momenti di vera distanza era una cucitrice di amore spaventosa”. Sul conto di Giulia Minoli – figlia di Giovanni Minoli e Matilde Bernabei – oltre ai racconti dei genitori sono minori le informazioni reperibili dato che non ha scelto un contesto professionale che riguardi la luce dei riflettori. Il suo ambito di riferimento è il settore della comunicazione sociale.