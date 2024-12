Roberto Farnesi e la nascita della figlia Mia

Tra gli attori più corteggiati, con diverse relazioni finite alle spalle, Roberto Farnesi ha stravolto la propria vita con l’incontro di Lucya Belcastro, la sua attuale compagna con cui ha coronato il sogno di diventare papà. Nel 2021, infatti, la coppia è diventata ufficialmente una famiglia con la nascita di Mia a cui entrambi dedicano tantissimo tempo provando a non perdere nessuna tappa della sua vita. L’arrivo della figlia Mia ha permesso a Farnesi anche di affrontare più serenamente il dolore per la perdita della mamma. Un dolore che è sempre vivo ma con il quale l’attore riesce a convivere proprio per la presenza della sua bambina.

“Per fortuna che ci sei te”, ha scritto l’attore facendo una dedica alla sua bambina dopo la morte della mamma che desiderava per lui una famiglia e che ha potuto vedere l’arrivo della sua nipotina. Innamorato della sua bambina, l’attore pubblica spesso foto di Mia senza, tuttavia, mostrare il suo viso.

Roberto Farnesi l’allergia al pelo di cavallo

In un’intervista rilasciata ai microfoni di “Ok Salute e Benessere”, Roberto Farnesi ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere allergico al pelo di cavallo. L’attore, infatti, soffre di una grave forma di allergia al pelo del cavallo. Un’allergia con cui non è facile convivere per Farnesi che, sin da bambino, ha sempre avuto una passione per i cavalli trascorrendo diverso tempo in scuderia dove si occupava di loro.

“Mi sono passato le mani sugli occhi senza averle prima lavate. Ed è stato un attimo. Viso e collo si sono gonfiati a dismisura, sfigurandomi al punto da farmi diventare”, ha confidato l’attore che ha così scoperto di avere una grave forma di allergia. Di fronte ad un attacco allergico, l’attore è così costretto a prendere antistaminici e anche cortisone.

