Michael Castorino, chi è il concorrente nip vicino alle celebrità dello spettacolo

Al Grande Fratello 2024 sta per entrare una vecchia conoscenza di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Si chiama Michael Castorino ed è un concorrente nip, ovvero una persona non famosa. Il legame coi due sposi è da attribuire al matrimonio, infatti Michael è stato uno degli animatori professionisti della loro festa di nozze. A quanto pare il mondo dello spettacolo è sempre stato tra i suoi principali interessi ed è per questo motivo che con l’amica Giulia Ciaccio ha fondato “Il Mondo di MeG”, una società che si occupa di organizzare eventi e feste private per i figli delle celebrità.

Inevitabilmente, nel corso del tempo, il legame coi personaggi famosi è diventato man mano più stretto. Pare infatti che Michael Castorino e la sua socia abbiano organizzato e curato eventi per i figli di Melissa Satta, Nina Zilli, Luca Argentero e Michelle Hunziker. Prima di lanciare la sua attività imprenditoriale con Giulia, Michael ha studiato recitazione ed è stato protagonista di diversi spot pubblicitari.

Michael Castorino pronto a varcare la porta rossa

Con il suo ingresso al Grande Fratello 2024, Michael Castorino spera di poter scrivere un nuovo capitolo professionale nel mondo dello spettacolo. Sui social media, grazie al suo lavoro, è già abbastanza popolare e potrebbe provare a sfruttare al meglio il suo seguito per progredire lungo le varie tappe del gioco. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non ci sono moltissime informazioni.

Pare che il trentacinquenne Michael Castorino sia una persona piuttosto riservata ma la speranza è che nella casa del Grande Fratello 2024 riesca a sganciarsi un po’ e a farsi conoscere per ciò che è. Riuscirà a lasciare il segno in questa nuova avventura?

