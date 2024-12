Con Il Volo ha spiegato le ali nel mondo della musica internazionale ma come non dare spazio anche alle curiosità di gossip e alle sfumature che riguardano la sua vita privata all’insegna dell’amore. Di chi stiamo parlando? Ignazio Boschetto, reduce dal grande passo del matrimonio con la moglie Michelle Bertolini. Lo scorso 13 settembre si sono scambiati le fedi pronunciando il fatidico ‘Sì’, suggellando così un colpo di fulmine che in pochi mesi li ha portati da uno scambio di sguardi a raggiungere insieme l’altare.

Come non ricordare l’emozione per la proposta di matrimonio, per nulla nascosta da parte di Michelle Bertolini – moglie di Ignazio Boschetto – con una toccante dedica sui social. “Sì, e altre mille volte sì! Voglio passare con te tutta la mia vita, ti amo!”, trascorsi pochi mesi da tali parole al miele insieme hanno compiuto il grande passo convolando a nozze e donando ulteriore bellezza alla liaison.

Colpiscono le parole di Ignazio Boschetto proprio nel giorno del matrimonio con Michelle Bertolini, oggi sua moglie. “La nostra storia d’amore è unica, una di quelle storie che si vedono nei film; è nato tutto da uno sguardo così intenso e profondo che ci sono caduto dentro e non ne sono più uscito….”. E ancora: “Ti ho dato le chiavi di casa in una settimana, dopo 20 giorni ho incontrato la tua famiglia e, dopo un mese, ti ho chiesto di sposarmi… Siamo due pazzi ma con te non esiste un tempo perfetto, solo il nostro tempo”.

Ma chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo? Classe 1994 e italo-venezuelana; proprio nel Paese sudamericano si è messa in evidenza con diversi concorsi di bellezza dopo dei trascorsi nel mondo dello sport. Era infatti un fiore all’occhiello del tennis; sogno infranto da un infortunio che ha posto fine alla sua carriera. Oggi la moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo è impegnata come imprenditrice come si evince anche dalla sua attività sui social.