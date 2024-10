Morena Farfante, chi è la dama di Uomini e Donne che è andata a letto con Mario Cusitore

Morena Farfante è tra le nuove dame del trono over di Uomini e donne che, nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, è stata spesso protagonista al centro dello studio per la frequentazione con Mario Cusitore. Dopo qualche battibecco, la dama ha deciso di ricominciare a frequentare Mario che sta uscendo anche con Margherita Aiello. Morena che dovrebbe avere poco meno di 40 anni e che, con la sua bellezza, ha attirato l’attenzione anche di altri cavalieri, nonostante la delusione per alcuni atteggiamenti di Mario, ha deciso di continuare ad uscire con lui.

Chi è Mario Cusitore, cavaliere di Uomini e Donne/ Notte di passione con Morena: in studio dettagli piccanti

Tuttavia, la frequentazione procede tra alti e bassi e tra il cavaliere e la dama non mancano discussioni e frecciatine. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 16 ottobre 2024, infatti, Mario, dopo un botta e risposta a distanza, ha svelato di essere stato a letto con Morena lasciando la dama senza parole.

Morena Farfante e i dettagli della notte con Mario Cusitore: lacrime a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 17 ottobre 2024, Morena Farfante vive dei momenti difficili a causa della rivelazione di Mario Cusitore. Dopo aver svelato di essere stato a letto con Morena, il 45enne napoletano ha svelato ulteriori dettagli lasciando di stucco non solo Morena, ma anche gli altri protagonisti presenti in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024/ La sfilata dei cavalieri, Juri litiga con Morena

Mario, infatti, racconta che ha vissuto una notte di passione con Morena in auto, dopo una serata in discoteca. Come se non bastasse, il cavaliere svela che lei ha anche dimenticato le mutande in auto. Caos e lacrime in studio con Morena che non trattiene il pianto e non nasconde la delusione. La dama, infatti, non avrebbe mai voluto svelare dettagli così intimi come quelli detti da Mario.