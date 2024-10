Tutto su Morena Farfante, la dama del trono over di Uomini e donne

Morena Farfante è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Bellissima e con un fisico che non passa inosservato, Morena ha ricevuto il numero da diversi cavaliere del parterre scegliendo di uscire, tuttavia, con Matteo e, soprattutto, con Mario Cusitore. La frequentazione che sta regalando maggiori colpi di scena, tuttavia, è quella con Mario. Dopo aver scoperto di un bacio tra il cavaliere napoletano e Margherita Aiello, Morena non ha nascosto la delusione nei confronti dell’ex corteggiatore di Ida Platano. “Ma non ti vergogni?”, aveva chiesto Morena durante l’ultimo confronto al centro dello studio.

Mario, tuttavia, nonostante la delusione di Morena, ha deciso di non chiudere e di voler andare avanti sia con Margherita che con Morena. Quest’ultima, dopo aver alzato un muro, ha deciso di cambiare idea e di voler concedere una seconda possibilità a Mario con cui, poi, la serata ha preso una piega particolare.

Morena Farfante: bacio e serata in discoteca con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Durante la puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2024, Morena Farfante spiega che, pur essendo delusa da Mario Cusitore che è uscito con Margherita baciandola, Morena ha scelto di concedersi una seconda possibilità. “Mario mi piace e quindi ho deciso di non rinunciare a conoscerlo. L’ho chiamato e siccome non aveva ancora disdetto il ristorante, siamo andati a cena. Poi siamo andati anche a ballare e ci sono stati dei baci passionali”, ha spiegato la dama in studio scatenando la reazione di Matteo, l’altro cavaliere con cui stava uscendo.

Matteo spiega di trovare incoerente l’atteggiamento di Morena facendole notare come, il giorno prima si era alzata non tollerando l’atteggiamento di Mario per poi uscirsi e baciarlo in discoteca. Anche Margherita, l’altra dama che sta uscendo con Mario, accusa Morena di incoerenza.