Chi è Pablo Murphy: una bella energia ma la scelta dei brani è deludente

Pablo Murphy era già nella mente di Paola fin dall’audizione e lo voleva nella sua squadra. Viene dalla Scozia e la sua voce ha un tono fresco e interessante. Il problema di questo ragazzo è che manca di interpretazione. Se ha fatto scalpore con la sua rivisitazione moderna di SOS degli Abba, non si può dire lo stesso quando ha proposto una rivisitazione allegorica di una canzone di Phil Collins ai BootCamp.

Il suo profilo social all’inizio era pieno di “Mi piace”, poi però questo interesse è andato scemando. Le sue performance non sono più convincenti e molti lo vorrebbero già fuori dal concorso. Paola non lo ha aiutato a sfruttare al meglio i suoi punti di forza e la canzone assegnatagli nel suo primo Live show è stata perdente fin dalla prima nota. Pablo Murphy non ha convinto né il pubblico né i giudici. Finora, questa è la peggiore esibizione mai realizzata a X Factor 2024, probabilmente a causa di una cattiva selezione del brano.

Paola, che è stata giudicata duramente dai suoi colleghi, dovrà lavorare di più sulla selezione dei brani. Inoltre, Pablo Murphy è andato in ballottaggio con Dimensione Brama e non è detto che non possa andarci di nuovo nel secondo Live show. Paola con il brano di Taylor Swift si è spinta in un territorio scomodo per le attitudini del cantante. Avrebbe dovuto concentrarsi sul rendere meno evidenti i suoi difetti e far emergere i suoi punti di forza. Il risultato è stato disastroso. Ora cosa si fa?

È necessario prendere provvedimenti immediati per evitare di perdere un altro concorrente a X Factor 2024, per sottrarsi dalla zona di comfort e per osare con canzoni più avvincenti che facciano leva sulle corde del cuore del cantante senza cadere nel cliché. Il peggio non è passato, ma dopo il brano di Taylor Swift possiamo sperare di vedere di meglio.

Com’è andato il primo Live di Pablo Murphy: discussioni tra i giudici e il ballottaggio inevitabile

Al primo Live a X Factor 2024, Pablo Murphy ha portato un brano di Taylor Swift, We are never Getting Back Together, con un tocco di italianità. I giudici hanno riservato un’accoglienza contrastante. A Lauro è piaciuto più Padre Murphy che Pablo Murphy. Non c’è stata profondità e le tre righe di dialogo aggiunte in italiano non hanno stile. Paola ha difeso l’artista e ha ribadito che la musica pop non è noiosa.

Anche Jake è entrato in confusione, ha apprezzato Pablo Murphy alle Audition, ma poi ha portato una serie di canzoni che sembrano pubblicità di sigarette. Ha detto che la sua esibizione gli ha dato l’impressione di guardare un film di due minuti su Tik Tok. Anche Manuel non ha apprezzato il cantante, e lo ha screditato per il suo atteggiamento sorridente e privo di interpretazione. Il bel pop e le caricature sono due cose diverse.

Pablo Murphy a X Favor 2024, la cover “We are never ever getting back together”, di Taylor Swift