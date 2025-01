Pago è uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo delle prime edizioni condotte da Amadeus, la Rai è pronta a puntare sul popolare programma televisivo che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui scalpitano per uscire. Tra questi c’è anche Pago che il grande pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare non solo come cantante, ma anche come concorrente di diversi programmi di successo. Qualche esempio? Pensiamo a Music Farm, il Grande Fratello Vip fino a Temptation Island. Non solo, la grande occasione è poi arrivata con Tale e Quale Show di Carlo Conti dove è stato vincitore.

Una vittoria inaspettata per lo stesso cantante che dalle pagine di SuperGuida Tv ha parlato proprio della sua carriera rivelando: “sono tanti i momenti, i traguardi belli, importanti”. Tra questi c’è sicuramente quando ascolta una sua canzone passata in radio oppure quando ha ricevuto proposte per programmi televisivi.

Pago, il cantante dopo Tale e Quale Show torna a Ora o mai più

L’avventura televisiva di Tale e Quale Show è stata sicuramente importante e gratificante per Pago che ha ammesso: “non mi aspettavo di vincere, lo avevo fatto per partecipare e farmi vedere”. Sicuramente in 30 anni di carriera sono tantissimi i momenti che il cantante si porta nel cuore, anche se tra tutti la cosa che più di tutte gli piace è salire sul palcoscenico: “quando salgo sul palco e vedo la gente che canta e si diverte, per me è la cosa più bella”.

Pacifico Settembre, questo il suo vero nome, è pronto a riconquistare il pubblico con la sua partecipazione nella terza edizione di Ora o mai più. Riuscirà a convincere pubblico e giurati?

