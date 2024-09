Chi è Paola Cervelli, la giornalista del TG1 ospite a Storie di donne al bivio

Paola Cervelli è una delle ospiti della nuova puntata di Storie di donne al bivio, il talk show condotto da Monica Setta che racconta le vite e i segreti di alcune delle donne più note dello spettacolo e non solo. Oltre ad essere una giornalista affermata, Paola Cervelli è uno dei volti di punta del TG1, traguardo raggiunto dopo studi e tanta gavetta.

Laureata alla Luiss di Roma in scienze politiche, Paola Cervelli ha poi frequentato la scuola di giornalismo di Perugia a cui ha fatto seguito uno stage al Giornale nella sezione cronaca, a Gr Parlamento e nel Tg regionale del Lazio. Nel 2009 ha fatto il suo debutto in Rai, conducendo prima Rainews 24 per arrivare poi successivamente al traguardo del Tg1. Se la sua carriera giornalistica e televisiva è, dunque, nota, non è lo stesso quando si parla di vita privata.

Paola Cervelli ha un marito? Il figlio Leo e il bebè in arrivo

Paola Cervelli è molto riservata quando si tratta di vita privata, compresa la sfera amorosa. Non sappiamo chi sia il suo compagno, né tantomeno se sia sposata, tuttavia è noto che la giornalista è mamma di un bambino di nome Leo. Proprio a Monica Setta, nel corso dell’intervista in onda questa sera, la giornalista ha confermato di essere incinta del suo secondo figlio: “Leo sarà felice. Voleva proprio un fratellino”, ha annunciato, rivelando inoltre che il bambino nascerà a dicembre.

Nel corso dell’intervista, Paola Cervelli ha raccontato a Monica Setta com’è arrivata la chiamata per condurre il TG1, vera svolta per la sua carriera: “Vivo attaccata al cellulare. Mi si è spento solo una volta, lasciandomi un pomeriggio di libertà. Quel telefono che non squillava mi lasciò perplessa, visto che con il cellulare io ci lavoro e sono connessa quasi senza sosta. Ma penso: sarà stata una giornata tranquilla. La sera si riaccende il telefono e trovo un sacco di chiamate del direttore Mario Orfeo che mi cercava. Richiamai al volo, scusandomi, e accettai subito la proposta che ha dato una svolta alla mia carriera”.

