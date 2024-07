Chi è Roberto Nozza, fresco sposo di Danilo Bertazzi ‘Tonio Cartonio’ de La Melevisione/ “Love is love”

Per anni ci ha raccontato le favole più belle attraverso La Melevisione; Tonio Cartonio è nel cuore di tanti bambini che nei primi anni 2000 hanno imparato, scoperto e riso accompagnati dalla fantasia. La sua favola l’ha invece protetta dalla curiosità mediatica ma oggi, emerge in tutta la sua bellezza. Danilo Bertazzi si è unito in matrimonio con Roberto Nozza dopo 12 anni di fidanzamento. Come racconta Vanity Fair, entrambi gli sposi hanno scelto di condividere con i fan alcuni scatti delle nozze mettendo in evidenza la bellezza dell’amore reciproco che li ha portati a pronunciare reciprocamente il fatidico ‘Sì’.

Matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani sposi: data e location/ Chi ci sarà tra gli invitati

Danilo Bertazzi – Tonio Cartonio ne La Melevisione – a corredo degli scatti che raccontano il matrimonio con il fresco sposo Roberto Nozza ha scelto di inserire un hashtag breve ma eloquente: “Love is love”, accompagnato da un tenero e significativo “Sì”. Basta osservare le istantanee per rendersi conto di quanto effettivamente non fossero necessari turpiloqui per mettere in evidenza la bellezza della loro unione; già forte prima ma forse ora ancor più viscerale in qualità di marito e marito.

Sfida nella valle dei Comanche, film oggi su Rete 4/ Trama e curiosità: un classico western ‘intrecciato’

Roberto Nozza, il neo marito di Danilo Bertazzi è uno stimato fotografo professionista

Lo scatto più bello del matrimonio tra Danilo Bertazzi – alias Tonio Cartonio – e suo marito Roberto Nozza è forse quello delle mani giunte con le fedi in bella vista. L’amore trasuda da quell’immagine e sarà forse il ricordo più nitido per l’ex protagonista de La Melevisione che forse, dopo aver raccontato per anni le storie d’amore fiabesche e romanzate, sperava proprio di arrivare a viverne una da protagonista.

Ma chi è Roberto Nozza, neo marito e fresco sposo di Danilo Bertazzi? A differenza del consorte, non ha a che fare con il mondo dello spettacolo ma l’arte lo accompagna dalla tenera età. Il settore scelto è quello della fotografia; a soli 13 anni – come racconta Fanpage – ha iniziato a coltivare tale passione arrivando oggi ad essere noto e apprezzato per i suoi lavori. Ora a sorridergli è anche la vita sentimentale, ma che in realtà brillava già da prima; 12 anni di fidanzamento con il neo marito Danilo Bertazzi e ora che anche le nozze sono arrivate la loro storia ha tutte le fattezze di una fiaba d’amore.

La scelta - The Choice, film in onda il 2 luglio 2024 su Canale5/ Trama e cast: la storia di Gabby e Travis

© RIPRODUZIONE RISERVATA