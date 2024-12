Roberto Vecchioni è tra i cantanti protagonisti del Concerto di Natale 2024, lo show evento natalizio condotto da Federica Panicucci e trasmesso su Canale 5. Il professore della musica italiana è pronto a deliziare il pubblico italiano nel giorno del Santo Natale con alcuni classici del suo repertorio che porterà nuovamente sui palcoscenici italiani dal prossimo 9 gennaio 2025 con il suo nuovo tour “Tra il silenzio e il tuono”. Si tratta di uno dei ritorni più attesi, visto che Vecchioni è tra i cantautori più amati della musica italiana capace di catalizzare l’attenzione di vecchie e giovani generazioni. Il suo nuovo tour ” Tra il silenzio e il tuono” è un viaggio alla scoperta della sua musica e del suo percorso artistico. Non solo, durante lo show è possibile anche riflettere su temi importanti come l’amore, la vita, ma anche il dolore e la gioia.

Proprio Vecchioni recentemente è intervenuto nel programma “In Altre Parole” di Massimo Gramellini commentando i dati secondo cui i laureati italiani sono meno preparati di quelli finlandesi. “Qui la critica non è agli italiani medi -ha detto il professore – che come cultura effettivamente siamo calati parecchio, ma ai laureati italiani che sanno meno dei finlandesi”.

Roberto Vecchioni di Sogna Ragazzo Sogna parla di Milano: “è la città che amo di più al mondo”

Roberto Vecchioni è legatissimo alla città di Milano e non l’ha mai nascosto. Sicuramente la città è cambiata negli ultimi anni e di questo né è consapevole lo stesso cantautore lombardo. “A Milano c’è gente che sta morendo di fame” – ha confessato il professore dalla pagine de Il Giorno che con le sue parole ha fotografo l’attuale situazione di una delle città più famose d’Italia e al mondo. “Gente che chiede l’elemosina, è una cosa che non vedevo più a Milano” – ha aggiunto l’artista precisando come sia importante capire cosa è cambiato e cosa sta succedendo.

Non solo, il cantautore ha aggiunto quanto sia importante il ruolo delle istituzioni, ma anche della stampa: “Milano è una città meravigliosa, non a caso quella che amo di più al mondo e vorrei che esistesse la possibilità per tutti di avere una piccola soddisfazione nella propria vita”.