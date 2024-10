Tutto su Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne

Sabrina è una delle dame del trono over di Uomini e donne. Vive a lavora a Reggio Emilia dove si occupa del settore immobiliare, ha 54 anni ed è una donna sognatrice e romantica che spera di ritrovare l’amore dopo aver vissuto un momento davvero doloroso. Sabrina, infatti, ha perso l’amore della sua vita e questo la accomuna a Gabriele, il cavaliere che sta attualmente conoscendo. Il percorso di Sabrina all’interno del programma di Maria De Filippi è cominciato nella scorsa stagione quando è arrivata per conoscere silvio, un cavaliere del parterre che, a sua volta, era arrivato per conoscere Gemma Galgani.

Maria de Filippi stronca Sabrina a Uomini e Donne: "Diventi pesante"/ "Con questo atteggiamento non sei..."

Dopo pochi appuntamenti, però, tra loro è tutto finito e Sabrina è comunque rimasta nel parterre del trono over per conoscere altre persone. E’ uscita con Francesco, con Massimo e Tino ma tutte le frequentazioni si sono interrotte a causa dello scarso coinvolgimento emotivo della dama.

Sabrina e la conoscenza con Gabriele: lei concede l’esclusiva a Uomini e Donne

Nell’attuale stagione di Uomini e Donne, Sabrina sta uscendo con Gabriele, uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne che ha deciso di mettersi in gioco dopo la morte della moglie. Con Gabriele, Sabrina ha sentito subito un feeling speciale al punto da aver deciso di concedergli l’esclusiva non provando interesse per nessun altro uomo del parterre.

Gianmarco: chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ Prima esterna...

Gabriele, però, ha deciso di non ricambiare l’esclusiva non volendo chiudere le porte ad altre frequentazioni. Pur stando bene con Sabrina e nonostante l’attrazione fisica, Gabriele ammette di non essere particolarmente coinvolto al punto da essere uscito anche con altre dame tra cui Alessia prima e Ilaria poi. Nonostante tutto, però, Sabrina ha deciso di concedergli comunque l’esclusiva ricevendo le critiche di Tina Cipollari che la accusa di voler fare di tutto per fargli cambiare idea.