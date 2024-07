Chi è Silvana Stanco, atleta di tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Silvana Stanco è un’atleta italiana che ha saputo farsi strada nel panorama sportivo internazionale con determinazione e talento. È un nome ormai familiare agli appassionati di tiro a volo, e le sue abilità l’hanno portata a conquistare importanti traguardi, culminati con la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Silvana Stanco è approdata al tiro a volo attraverso la sua famiglia, si può infatti definirla una ‘figlia d’arte’. Da bambina, infatti, amava seguire suo padre al poligono e guardarlo sparare. Così, all’età di 15 anni, ha deciso di impugnare il fucile anche lei e imparare il tiro a volo. È quindi entrata a far parte delle Fiamme Gialle, dando il via ad una carriera sportiva caratterizzata da una costante crescita.

Silvana Stanco è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata dell’atleta

Silvana Stanco ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni, ottenendo risultati di rilievo e contribuendo a far conoscere il tiro a volo italiano nel mondo. Se alle Olimpiadi di Tokyo si è classificata quinta, la svolta è arrivata con la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come se la caverà questa volta?

A differenza di molti altri atleti, Silvana Stanco è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non si conoscono molti dettagli sulla sua sfera personale, e in particolare sulla sua vita sentimentale. Pare, tuttavia, che non abbia un fidanzato e sia, dunque, single. L’atleta sembra preferire mantenere un profilo basso al di fuori delle competizioni, concentrandosi esclusivamente sulla sua carriera sportiva.