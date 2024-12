Simon & The Stars, vero nome Simone Modica, è nato il 5 febbraio 1972 a Roma ed è un astrologo molto noto e apprezzato. Da sempre appassionato di astrologia ha deciso di approfondire le sue conoscenze nel 2010 iscrivendosi alla Faculty of Astrological Studies di Londra. Nel 2013 ha aperto una pagina su Faceebook sull’oroscopo e da quel momento è diventato sempre più famoso. Non tutti sanno che prima di affermarsi come astro-blogger era un avvocato, lavoro che continua a svolgere tutt’oggi. In una passata intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera, ha raccontato di aver iniziato a studiare astrologia dopo averne parlato per tutta la sera durante una cena in cui ha conosciuto Luisa De Giuli, lei faceva oroscopi per Canale 5.

L’astrologo ha studiato storia, filosofia, calcoli astronomici, algebra e trigonometria, all’inizio era solo una passione ma poi si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Grazie alle piattaforme social è diventato sempre più noto e ha conquistato un incredibile successo, ad oggi conta milioni di follower e questi non vedono l’ora di ascoltare le previsioni che fa sul futuro. Simon & The Stars si definisce un astro-blogger e ci ha tenuto a precisare che per lui la comunicazione dell’astrologia conta più delle previsioni e dell’oroscopo.

Quanto guadagna un astro-blogger? Le rivelazioni di Simon & The Stars

Simon &The Stars sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, durante l’ospitata potrebbe lasciarsi sfuggire alcuci indizi ai vari segni zodiacali in merito a ciò che succederà nel 2025. Al settimanale 7 aveva fatto sapere che sono soprattutto le donne a scrivergli per chiedergli indizi in merito alle loro vicende sentimentali. C’è chi addirittura gli manda il segno zodiacale dell’uomo che vorrebbero avere al loro fianco, lui però evita di dare loro consigli troppo personali.

Ma quanto guadagna un astro-blogger? In merito a ciò Simon &The Stars aveva rivelato che guadagna decisamente di più come avvocato che come astrologo. A detta sua in futuro potrebbe prendere in considerazione l’insegnamento perché pensa che si divertirebbe molto. Ha anche svelato quanto potrebbe costare a persona una parcella per un oroscopo. Il noto astrologo ha fatto sapere che fino ad ora le ha sempre rifiutate perché non ama l’idea di farsi pagare da persone che si sentono in situazione di bisogno. Ha però detto che non verrebbe considerato un pazzo se per una consulenza di un’ora e mezza chiedesse quattrocento euro.