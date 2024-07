Dalla recitazione alla conduzione televisiva, Barbara De Rossi è tra i volti più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Al di là delle trame della sua carriera, cosa sappiamo a proposito della sua vita privata? Simone Fratini – marito di Barbara De Rossi – non appartiene al mondo dello spettacolo; non è stato dunque il set ad essere galeotto per la coppia ma sta di fatto che da oltre 10 anni condividono l’amore senza battute d’arresto. Anzi, proprio lo scorso anno – dopo diversi anni di fidanzamento – hanno deciso di suggellare il rapporto compiendo il grande passo del matrimonio.

Ma di cosa di occupa Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi? Come anticipato non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, bensì con il contesto imprenditoriale. Nello specifico, il 52enne toscano – come riporta Fanpage – è impegnato in progetto finalizzato ad offrire soluzioni per le persone che soffrono di alopecia e calvizie

Barbara De Rossi e il marito Simone Fratini, l’amore ‘celebrato’ anche sui social

Barbara De Rossi e suo marito Simone Fratini sono decisamente discreti ma al contempo non disdegnano la pubblicazione di foto di coppia e tenere dediche sui social. “Se l’amore ha un volto è il tuo”, questa una delle ultime parole al miele dell’attrice nei confronti dell’uomo della sua vita e che mettono in evidenza la forza del sentimento che li lega.

“Quando ci siamo rivisti l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi… L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla sua testa”. Queste le parole del marito di Barbara De Rossi in un’intervista rilasciata a Verissimo a proposito del colpo di fulmine che da anni li lega. Il primo incontro tra i due – come racconta TgCom24 – avvenne presso l’attività dell’hair stylist e da allora quella scintilla è diventata una fiamma d’amore che arde sempre di più.