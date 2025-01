Stefano e la conoscenza con Gemma Galgani

Stefano è il nuovo pretendente di Gemma Galgani che, nonostante le delusioni ricevute anche nella stagione di Uomini e Donne attualmente in onda, non ha alcuna intenzione di chiudere le porte del suo cuore volendo trovare una persona con cui vivere una relazione bella e duratura. Nello studio di Uomini e Donne è così arrivato Stefano che, dopo aver vissuto per diverso tempo a Los Angeles, ha deciso di tornare a vivere in Italia avendo una casa a Roma. Stefano, durante la cena con Gemma Galgani, ha svelato di aver sempre amato sognare. Nato in Svizzera, ha poi scelto di studiare architettura.

“Dovevo venire a Roma e mi hanno proposto di approfittarne per conoscere Gemma“, ha detto Stefano che ammette di non aver provato, inizialmente, una grande simpatia per lei. “Sento che sei dolce e poi ora ti vedo di persona ed è tutto diverso”, dice ancora il cavaliere.

Gemma Galgani e la conoscenza con Stefano: i dubbi di Tina Cipollari

Stefano spiega di essersi riceduto su Gemma Galgani a cui confessa l’intenzione di restare a Roma senza, però, rinunciare ai viaggi. “Magari verrai con me in qualche viaggio”, dice ancora Stefano. In studio, poi, va in scena il confronto tra Gemma e Stefano e, durante la chiacchierata tra i due, Tina Cipollari esprime i propri dubbi su tale conoscenza.

“La conoscenza con Gemma è stata molto piacevole”, dice Stefano. Tina, però, non crede molto all’interesse del cavaliere. “Lei ti piace?”, chiede Maria De Filippi. “Mi piace come persona. Come donna la vedo interessante ed esteticamente è piacevole. Dovrei provare ad uscire ancora e provare a vedere le attività che potremmo fare insieme”, risponde il cavaliere. “Lei è interessata ad un’attività fisica“, commenta Tina. “Il signore non ha alcuna intenzione di proseguire anche se le darà la possibilità di rivedersi perché è un signore garbato ed elegante“, dice ancora l’opinionista che poi punta il dito contro Gemma: “Io ti sbatto la verità in faccia perché ti faccio notare che tu, come tutti, puoi anche non piacere”, conclude Tina.

