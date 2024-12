Sting, chi è il cantante inglese: origini, età e com’è arrivato al successo

Si chiama Gordon Matthew Thomas Sumner ma il suo nome d’arte, quello con cui è famoso in tutto il mondo, è Sting. 73 anni e una carriera di grandi successi alle spalle (e ancora in atto), il cantante è una vera icona della musica, ma forse in pochi sanno che le sue origini sono molto umili. Se oggi vive a New York, città che ama profondamente e che lo ha accolto oltre 40 anni fa, Sting è invece nato a Newcastle da una famiglia per nulla agiata. Motivo per il quale, sin da giovanissimo, ha fatto vari lavori di vario genere. Ma la sua più grande passione era la musica.

È un incontro a stravolgere per sempre la sua vita: quello con Stewart Copeland e Andy Summers. Insieme fondano i Police, band che in pochi anni raggiunge la vetta delle classifiche. Successivamente intraprenderà una carriera da solista che lo porterà anche al cinema, con risultati alquanto altalenanti.

Sting, vita privata: il rapporto con Zucchero, le due mogli e i figli

Nel corso della sua lunga e ricca carriera, Sting ha fatto molti incontri che lo hanno segnato. Uno è quello con Zucchero Fornaciari, con cui c’è un legame di profonda amicizia, tanto che il cantante inglese è il padrino di sua figlia Irene Fornaciari. E a proposito di famiglia, Sting è stato sposato con l’attrice Frances Tomelty dal 1976 fino al 1984. Successivamente si è risposato con Trudie Styler nel 1992 e da allora i due non si sono più separati. Oggi quella di Sting è una famiglia allargata: “Con sei figli e sei nipoti ho fatto un investimento per i prossimi cent’anni. – ha detto il cantante in un’intervista a Vanity Fair di qualche anno fa – Questo non vuol dire però che non sia preoccupato per il futuro. Non ho mai pensato di vivere in paradiso. […] Il mondo è un inferno, ma credo che dobbiamo essere ottimisti, provarci: questo è il mio modo di vivere, anche se è sempre più difficile”.

